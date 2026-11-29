Đến 9h sáng 29/11, đám cháy đã gây thiệt hại nặng cho trụ sở hành chính chính của thành phố. Lực lượng cứu hỏa vẫn chưa khống chế được ngọn lửa.

Đám cháy bùng phát ở tầng hai của khu vực đang được cải tạo. Lực lượng cứu hỏa đã huy động nhân sự từ Namur và các địa phương lân cận Gembloux, Yvoir, Éghezée, với nhiều xe bơm nước, xe chở nước và xe thang. Trong quá trình cứu hộ, một lính cứu hỏa bị thương và phải nhập viện. Hiện chưa có thông tin về người thiệt mạng hoặc trường hợp bị thương khác.

Theo cảnh sát, đến gần 3h sáng, lửa đã lan ra nhiều tầng, còn khói bao trùm tầng áp mái của phần nhà cũ, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa. Truyền thông địa phương cho biết đám cháy đã thiêu rụi hai cánh của tòa nhà. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Vụ cháy gây xáo trộn lớn tại trung tâm thành phố. Cảnh sát đã phong tỏa lối vào Namur, đóng cửa bãi đỗ xe của tòa thị chính và một số con phố lân cận. Khói từ đám cháy bao phủ khu vực nhà ga. Qua hệ thống cảnh báo khẩn cấp Be-Alert, nhà chức trách khuyến cáo người dân gần hiện trường đóng kín cửa ra vào và cửa sổ. Quyền Thị trưởng Namur, bà Charlotte Bazelaire, đã có mặt tại hiện trường và kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp của thành phố.

Tòa thị chính Namur được xây dựng năm 1981 và là trụ sở hành chính chính của thành phố. Từ cuối năm 2024, tòa nhà được cải tạo quy mô lớn. Sau khi hoàn tất khu tiếp dân và phòng họp hội đồng thành phố, công trình chuyển sang giai đoạn cách nhiệt mặt tiền, với lớp ốp thép Corten và tường cây xanh, cùng việc cải tạo mái. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào mùa Hè 2027. Ngọn lửa bắt đầu đúng ở phần đang thi công, nhưng hiện chưa có kết luận nào về mối liên hệ giữa công trình và nguyên nhân vụ cháy.

Namur là thủ phủ của vùng Wallonie, nơi đặt trụ sở Chính phủ và Nghị viện vùng. Vụ hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại vật chất lớn, mà còn có thể làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hành chính của thành phố trong thời gian tới. Hiện chưa có thông tin về việc bố trí nơi làm việc tạm thời cho bộ máy chính quyền và các dịch vụ công dành cho người dân.