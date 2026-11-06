Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Mỹ, 13 người thương vong

Theo Sở Cứu hỏa New York, đám cháy bùng phát khoảng 1 giờ 40 phút tại một ngôi nhà liền kề có kết cấu khung gỗ. Hơn 200 nhân viên ứng cứu được huy động đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 3 giờ mới khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Có 4 nạn nhân được xác nhận tử vong tại hiện trường. 2 người khác trong tình trạng nguy kịch được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó không qua khỏi. Trong số 7 người bị thương có 3 lính cứu hỏa bị thương nhẹ khi tham gia chữa cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Một pin lithium-ion được phát hiện tại hiện trường, song nhà chức trách chưa xác định thiết bị này có liên quan đến vụ hỏa hoạn hay không.