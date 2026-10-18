Hỏa hoạn nghiêm trọng tại căn cứ quân sự của Canada

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Carney bày tỏ quan tâm tới các quân nhân bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết Chính phủ liên bang đang phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương trong giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc.

Thủ hiến tỉnh bang Alberta Danielle Smith mô tả vụ hỏa hoạn là “nghiêm trọng và thương tâm”, ảnh hưởng đến nhiều quân nhân. Bà cho biết chính quyền sở tại đảm bảo báo cáo cập nhật với Chính phủ liên bang về vụ việc, đồng thời cảm ơn lực lượng ứng cứu cùng những người đang chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân.

Hiện giới chức chưa công bố nguyên nhân vụ cháy cũng như thông tin về thương vong.