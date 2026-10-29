Hỏa hoạn bùng phát ở cơ sở hạt nhân quan trọng của Mỹ

Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River. Ảnh: Savannah River Site

Hãng RT và báo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết đám cháy bùng phát vào tối 28/10 tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River, thuộc Khu phức hợp Savannah River (SRS) gần Aiken và sau đó đã được dập tắt.

Bộ Năng lượng Mỹ cho hay không xảy ra tình trạng nhiễm phóng xạ bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng. Các quy trình ứng phó khẩn cấp được kích hoạt. Các nhân viên không tham gia công tác ứng phó được yêu cầu tạm dừng công việc và trú ẩn tại chỗ để đề phòng. Cơ sở cũng tạm thời đóng cửa với các phương tiện ra vào, trong khi hoạt động giao thông đường sắt, đường thủy và hàng không gần đó bị hạn chế.

Đến 21h45 tối 28/10, nhà chức trách Mỹ đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc khảo sát phóng xạ không phát hiện tình trạng nhiễm xạ nào. Các biện pháp bảo vệ được gỡ bỏ và cơ sở được phép hoạt động bình thường trở lại vào ngày 29/10.

Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy xảy ra trong một phòng đơn lẻ, dẫn đến phát tán chất phóng xạ ở tầng mặt đất mà không qua hệ thống lọc. Một nhân viên được cho là đã phải nhập viện do bị thương nhẹ.

SRS được thành lập đầu những năm 1950 trong Chiến tranh Lạnh, ban đầu sản xuất plutoni và tritium để chế tạo vũ khí hạt nhân cho Mỹ. Dù các lò phản ứng sản xuất tại đây đã ngừng hoạt động, khu phức hợp vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

SRS thực hiện quy trình xử lý và bổ sung tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro được sử dụng để tăng cường sức công phá cho các đầu đạn hạt nhân. Cơ sở này cũng quản lý các vật liệu hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ và thực hiện công tác làm sạch môi trường.