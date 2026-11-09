Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trở lại Hà Nội sau đăng quang

Sáng 9/11, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi có buổi giao lưu tại trường quay S1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động media tour đầu tiên của Top 3 sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Hoa hậu Yến Trang cho biết cô hồi hộp trong buổi media tour đầu tiên ở Thủ đô. Trước đó, Yến Trang có cơ hội làm quen với việc trả lời phỏng vấn trong quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, cô cho biết sau khi mang trên mình danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, cô thấy hồi hộp hơn mỗi khi đối diện truyền thông. "Với cương vị hoa hậu, tôi cần cẩn trọng trong mỗi phát ngôn trước công chúng", người đẹp chia sẻ.

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh diện trang phục tông vàng nền nã, thanh lịch khi đến với buổi livestream. Người đẹp thích thú với thời tiết chuyển lạnh của Hà Nội.

Á hậu Phương Nghi ghi điểm với trang phục tông màu trắng thanh lịch.

Là Hoa khôi Ngoại thương nên Phương Nghi có nhiều kinh nghiệm trả lời trước truyền thông. Tuy vậy, cô vẫn bày tỏ sự hồi hộp khi đã mang trên mình danh hiệu á hậu 2.

Sau đêm đăng quang, Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi đang nhận được sự quan tâm của khán giả và truyền thông.

Đồng hành với ba người đẹp trong buổi giao lưu là nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc trò chuyện xoay quanh hành trình của các thí sinh, những giá trị mà cuộc thi hướng tới và trách nhiệm của Top 3 sau khi nhận danh hiệu.

Bên cạnh những nội dung mang tính chuyên môn, chương trình cũng dành thời gian để Top 3 chia sẻ những câu chuyện đời thường. Các câu hỏi nhanh về món ăn Hà Nội, kỷ niệm vui trong thời gian đồng hành tại cuộc thi khiến không khí buổi giao lưu trở nên gần gũi hơn.

Trong buổi giao lưu, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chia sẻ về những thay đổi của bản thân từ một nữ sinh viên Hà Nội đến khi trở thành người sở hữu chiếc vương miện danh giá.

Á hậu Phương Nghi, Khánh Linh có dịp nhìn lại sự thay đổi của bản thân trong suốt cuộc thi.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng cùng lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại buổi livestream giao lưu với khán giả.