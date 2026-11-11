Hoa hậu Yến Trang: 'Mẹ dặn tôi giữ kỷ luật, sống biết mình, biết ta'

Sáng 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong - nơi khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tân hoa hậu và hai á hậu có thêm dịp chia sẻ cảm xúc sau đêm đăng quang, nhìn lại hành trình chinh phục danh hiệu và những dự định trong nhiệm kỳ mới.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang đã có những chia sẻ đầy chân thành, khiêm tốn về hành trình trưởng thành và sứ mệnh phía trước. Nhận được sự đồng hành từ gia đình suốt cả cuộc thi, cô luôn ghi nhớ lời căn dặn sâu sắc của mẹ rằng dù mình là ai, ở đâu thì cũng phải "biết mình, biết ta" và giữ vững tính kỷ luật để không ngừng cố gắng.

Hoa hậu Yến Trang cũng tự nhận thấy mình còn nhiều điểm cần trau dồi từ kỹ năng catwalk đến trả lời phỏng vấn. Cô gái đến từ Hà Nội luôn xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cơ hội quý báu để rèn luyện, hoàn thiện bản thân.

Sau hành trình đáng nhớ ở nhà chung, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang tích lũy được nhiều trải nghiệm quý giá. Cô nhắc lại khoảng thời gian cùng các thí sinh đi qua nhiều vùng đất, trải nghiệm những miền văn hóa khác nhau. Yến Trang đặc biệt xúc động với chuyến thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ tại Lai Châu và hành trình tìm hiểu cội nguồn lịch sử ở Đền Đô (Bắc Ninh). Ở TP Hải Phòng, Yến Trang ấn tượng với con người hào sảng, ấm áp, ẩm thực phong phú. Món ăn yêu thích của Yến Trang tại đây là bún cá cay, bánh đa cua.

Khi nhìn lại phần thi ứng xử của mình về chủ đề hòa bình trong đêm chung kết, Yến Trang bày tỏ mong muốn được bổ sung sự tri ân sâu sắc đến hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước để thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa nền hòa bình hôm nay.

Hoa hậu Nguyễn Yến nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết. Cô thừa nhận có chút nuối tiếc ở phần thi ứng xử, khi trả lời câu hỏi về chủ đề hòa bình. Yến Trang mong muốn gửi gắm sự tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đi trước - những người đã hy sinh xương máu vì nền hòa bình của dân tộc, để thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa nền hòa bình hôm nay. Với tinh thần trách nhiệm xã hội, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lên kế hoạch xây dựng một dự án nhân ái lâu dài dành cho trẻ em vùng cao khó khăn tại Lai Châu, phát huy sức lan tỏa của vương miện cùng sự đồng hành của Ban tổ chức và bạn bè để chung tay cống hiến bền vững.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang là cô gái chỉn chu, ham học hỏi. Sinh năm 2006, tân hoa hậu đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Sau đăng quang, cô mong muốn tiếp tục việc học, trau dồi kiến thức và tham gia các dự án nhân ái theo định hướng của Ban tổ chức. Khi được hỏi về kế hoạch riêng, Yến Trang cho biết điều cô nghĩ đến trước tiên là trách nhiệm với cộng đồng. Tân hoa hậu muốn hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu vừa đón nhận.