Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình có thời lượng 120 phút, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Có mặt từ sớm tại sân vận động Mỹ Đình, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi háo hức chờ đón chương trình nghệ thuật được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Các người đẹp tin rằng những chương trình này sẽ trở thành cầu nối đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

"Thông qua những chương trình nghệ thuật, tinh thần và giá trị văn hóa dân tộc có thể được lan tỏa tới giới trẻ. Đặc biệt, tôi và hai bạn Á hậu kỳ vọng vào chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam được tổ chức ở Mỹ Đình hôm nay", Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chia sẻ.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cũng tin rằng những chương trình biểu diễn nghệ thuật giúp văn hóa truyền thống trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ. Theo Khánh Linh, văn hóa không chỉ là nền tảng mà còn là nguồn lực quan trọng, giúp mỗi người hiểu hơn và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Cô cho rằng việc kết hợp các giá trị truyền thống với những hình thức giải trí được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là concert và các chương trình ca nhạc, có thể mang lại hiệu quả tích cực trong việc lan tỏa văn hóa.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi nhắc đến sự đa dạng của văn hóa Việt Nam và những giá trị cội nguồn đã góp phần tạo nên bản sắc dân tộc: "Việt Nam chúng ta rất đẹp bởi những giá trị hướng về cội nguồn. Tôi tin rằng nếu mỗi người trẻ nhận thức được những giá trị đó, biết gìn giữ, phát huy bằng sự sáng tạo và trí tuệ của mình thì Việt Nam sẽ ngày càng đẹp hơn, rực rỡ hơn nữa".

Hoa hậu Yến Trang và hai Á hậu nhận thấy điểm gặp gỡ giữa những giá trị mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hướng tới và tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam. Đó là tôn vinh vẻ đẹp không chỉ ở hình thức mà còn ở chiều sâu tri thức, nhân cách và trách nhiệm đối với cộng đồng.