Yến Nhi là gương mặt không còn quá xa lạ với nhiều khán giả. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 và có hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" ở Thái Lan khi tham gia Miss Grand International.

Mới đây, Hoa hậu Yến Nhi thu hút sự chú ý khi được tin tưởng giao đảm nhận vị trí vedette cho một show thời trang. Việc được lựa chọn trình diễn ở vị trí kết màn không chỉ là cơ hội để nàng hậu thể hiện phong thái và kỹ năng sân khấu, mà còn là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Hoa hậu Yến Nhi được giao vị trí vedette tại sự kiện tôn vinh văn hóa Việt Nam

Đặc biệt, khi chương trình hướng đến việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, sự góp mặt của Yến Nhi cũng mang đến hình ảnh một hoa hậu trẻ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá bản sắc Việt Nam.

Để có được vị trí như hiện tại, hành trình của Yến Nhi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Năm 2024, cô từng tham gia Miss Grand Vietnam nhưng chỉ dừng chân ở Top 15 chung cuộc. Dù chưa thể chạm đến danh hiệu cao nhất, người đẹp vẫn ghi dấu ấn khi lọt Top 5 Miss Fashion và Top 5 Grand Voice Award.

Thay vì xem kết quả đó là giới hạn, Yến Nhi lựa chọn biến trải nghiệm tại cuộc thi thành động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Trong khoảng một năm chuẩn bị, cô tập trung cải thiện kỹ năng trình diễn, rèn luyện hình thể và trau dồi khả năng ngoại ngữ.

Những nỗ lực này góp phần giúp người đẹp trưởng thành hơn, tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2025, Yến Nhi quay lại Miss Grand Vietnam và đăng quang sau hành trình đầy nỗ lực. Người đẹp đại diện Việt Nam thi Miss Grand International cùng năm nhưng chưa được thành tích như kỳ vọng. Dù vậy, Yến Nhi vẫn để lại dấu ấn tích cực trong lòng khán giả.

Không chỉ có nhan sắc, Hoa hậuYến Nhi còn gây chú ý với thành tích học tập.

Không chỉ gây chú ý bởi hành trình tại các cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Thị Yến Nhi còn sở hữu nền tảng học tập và những hoạt động nghiên cứu đáng ghi nhận. Người đẹp từng tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài quảng bá giá trị văn hóa của các sản phẩm quà lưu niệm thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, người đẹp còn đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi thuyết trình, hướng dẫn du lịch. Những hoạt động này phần nào cho thấy sự đa dạng trong hành trình phát triển của Yến Nhi, không chỉ giới hạn ở lĩnh vực sắc đẹp mà còn mở rộng sang văn hóa, du lịch và các hoạt động cộng đồng.