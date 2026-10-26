Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng hạnh phúc ở Úc trước ngày trở về

Hoa hậu Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023, trở thành đại diện nhan sắc Việt nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau những ồn ào trong thời gian đầu nhiệm kỳ, người đẹp sinh năm 2002 lựa chọn sang Úc du học, đồng thời từng bước hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho những chặng đường mới.

Mới đây, Ý Nhi thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh đời thường tại Úc. Trong những khung hình được đăng tải, nàng hậu diện trang phục trẻ trung, năng động, thong dong dạo phố và tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở Úc. Ý Nhi vẫn ghi điểm nhờ diện mạo tươi tắn, phong cách giản dị và thần thái ngày càng tự tin.

Hoa hậu Ý Nhi hạnh phúc khi ở Úc.

Kèm theo loạt ảnh, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng cuối tuần bình yên giữa khung cảnh nước Úc trong trẻo. Những hình ảnh đời thường của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách thời trang trẻ trung cũng như sự thay đổi tích cực của Ý Nhi sau khoảng thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, thông tin Ý Nhi dự kiến hoàn thành chương trình du học và trở về Việt Nam vào tháng 11 càng khiến công chúng mong chờ. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí trong nước để tập trung cho việc học, sự trở lại của nàng hậu được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều dấu ấn mới. Khán giả cũng tò mò về những dự án, hoạt động mà Ý Nhi sẽ tham gia sau khi trở về quê nhà.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Ý Nhi.

Năm 2023, Ý Nhi trở thành tâm điểm chú ý khi đăng quang Miss World Vietnam. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của người đẹp không kéo dài lâu khi cô liên tiếp vướng tranh cãi liên quan đến phát ngôn trong các buổi giao lưu với truyền thông.

Trước áp lực dư luận, nàng hậu đã lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận những thiếu sót trong cách giao tiếp và ứng xử. Sau đó, cô quyết định sang Úc du học, tập trung vào việc trau dồi kiến thức và phát triển bản thân. Quãng thời gian này cũng giúp Ý Nhi có cơ hội sống độc lập, tích lũy thêm trải nghiệm và nhìn nhận rõ hơn về trách nhiệm của một người đẹp mang danh hiệu hoa hậu.

Dù không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện trong nước, Ý Nhi vẫn duy trì sự kết nối với khán giả thông qua mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường, khoảnh khắc học tập và sinh hoạt tại Úc giúp công chúng có thêm góc nhìn về cuộc sống của nàng hậu sau khi rời xa ánh đèn sân khấu. So với thời điểm mới đăng quang, người đẹp được nhận xét có phong cách thời trang trưởng thành hơn, thần thái điềm tĩnh và diện mạo ngày càng chín muồi.

Ý Nhi được nhận xét ngày càng trưởng thành, chín chắn sau 3 năm đăng quang Miss World Vietnam.

Đáng chú ý, Ý Nhi tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2025. Tại cuộc thi, cô lọt vào Top 40 chung cuộc. Dù chưa thể tiến sâu hơn, thành tích này vẫn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động sắc đẹp của người đẹp 24 tuổi.

Tháng 11 tới, khi hoàn thành chương trình du học và trở về Việt Nam theo kế hoạch đã được tiết lộ, Ý Nhi được kỳ vọng sẽ tiếp tục cho thấy sự trưởng thành sau những năm tháng tích lũy trải nghiệm tại nước ngoài. Trong lúc chờ đợi ngày nàng hậu tái xuất, những hình ảnh bình yên, hạnh phúc tại Úc vẫn thu hút sự quan tâm, phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của cô đang diễn ra nhẹ nhàng, ổn định trước khi bước sang một chặng đường mới.

Khán giả trông chờ vào chặng đường mới của Hoa hậu Ý Nhi sau khi cô kết thúc 3 năm du học ở Úc.