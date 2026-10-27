Hoa hậu Ý Nhi sắp khép lại mối duyên 3 năm

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và nhận được sự quan tâm của công chúng khi trở thành đại diện nhan sắc Việt Nam tại nhiều sự kiện sau cuộc thi. Trong 3 năm qua, nàng hậu dành phần lớn thời gian tại Úc để theo đuổi việc học, đồng thời duy trì các hoạt động nghệ thuật và trách nhiệm của một hoa hậu.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ khoảnh khắc đời thường tại Úc, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sau thời gian tập trung cho việc học, người đẹp sinh năm 2002 tranh thủ tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên và nhịp sống tại xứ chuột túi.

Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ hình ảnh đời thường Úc trước ngày trở về Việt Nam.

Trong hình ảnh được đăng tải, Ý Nhi diện trang phục năng động, trẻ trung với quần jeans, áo thun đen và áo khoác ngoài. Phong cách giản dị giúp nàng hậu trông gần gũi, thoải mái hơn so với hình ảnh chỉn chu thường thấy tại các sự kiện.

Đáng chú ý, Ý Nhi hài hước chia sẻ: "Nhập vai tổng tài, nhắm mắt đếm ngược ngày về Việt Nam gặp cả nhà yêu".

Trước đó, Ý Nhi từng tiết lộ cô sẽ trở về Việt Nam vào tháng 11 tới sau khi hoàn tất chương trình học tại Úc. Như vậy, nàng hậu chuẩn bị khép lại khoảng thời gian gắn bó với đất nước này để trở về quê nhà, tiếp tục những dự định cá nhân và hoạt động trong showbiz Việt.

Với Ý Nhi, Úc không chỉ là nơi học tập mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành của cô. Thời điểm vừa đăng quang Miss World Vietnam 2023 chưa lâu, người đẹp vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn. Sau đó, cô quyết định sang Úc du học, lựa chọn tập trung trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Ý Nhi cũng là một trong những nàng hậu hiếm hoi ra nước ngoài học tập khi vẫn đang trong nhiệm kỳ.

Dù sinh sống và học tập xa nhà, Ý Nhi vẫn thường xuyên di chuyển giữa Úc và Việt Nam để cân bằng việc học với các hoạt động của một đương kim hoa hậu. Hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng, song cũng tạo cơ hội để cô tích lũy thêm trải nghiệm, từng bước thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng.

Hoa hậu Ý Nhi được nhận xét trưởng thành, chín chắn sau 3 năm du học Úc.

Năm 2025, Ý Nhi tiếp tục nhận được sự quan tâm khi đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Tại cuộc thi sắc đẹp lâu đời này, người đẹp lọt Top 40 chung cuộc. Dù chưa thể tiến sâu hơn, hành trình của Ý Nhi vẫn nhận được sự theo dõi và cổ vũ từ đông đảo khán giả trong nước.

Việc tham gia Miss World mang đến cho Ý Nhi cơ hội thử sức trên sân khấu quốc tế, giao lưu với các đại diện đến từ nhiều quốc gia và thể hiện những khía cạnh khác của bản thân.

So với thời điểm mới trở thành hoa hậu, Ý Nhi được nhận xét có sự thay đổi trong cách xuất hiện trước công chúng. Người đẹp sinh năm 2002 dần thể hiện hình ảnh chín chắn, điềm đạm hơn. Nhan sắc của cô cũng được khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, cuốn hút. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một Ý Nhi trẻ trung, tự tin và có phần thoải mái hơn sau thời gian học tập, trải nghiệm ở nước ngoài.

Sau 3 năm, hành trình tại Úc sắp đi đến hồi kết. Nếu trước đây, nơi này gắn với quyết định du học và những ngày tháng tập trung cho việc học, thì giờ đây, Ý Nhi chuẩn bị nói lời tạm biệt để trở về Việt Nam. Mối duyên với đất nước từng đồng hành cùng cô trong một giai đoạn quan trọng của tuổi trẻ sắp khép lại, mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng.

Sự trở về của Ý Nhi vì thế đang được người hâm mộ mong chờ. Công chúng kỳ vọng nàng hậu sẽ tiếp tục cho thấy sự trưởng thành sau những trải nghiệm đã qua, đồng thời có thêm những hoạt động nổi bật trong thời gian tới. Sau quãng thời gian học tập xa nhà, hành trình tiếp theo của Ý Nhi tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều dấu ấn đáng chú ý.

Khán giả trông chờ ngày Ý Nhi trở về sau 3 năm du học.