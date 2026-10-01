Hoa hậu Ý Nhi phản ứng khi đại diện Việt Nam thắng ở Miss Grand

Miss Grand International 2026 đang bước vào những chặng thi quan trọng, trong đó các phần bình chọn trực tuyến nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Emoura Phạm liên tục ghi dấu ấn trong các hoạt động bên lề và những vòng bình chọn dành cho thí sinh.

Mới đây, Emoura Phạm tiếp tục mang đến tin vui cho người hâm mộ khi giành chiến thắng và chính thức góp mặt trong Top 8 của hạng mục bình chọn Country's Power of the Year. Đây là vòng đấu quan trọng khi chỉ còn 8 đại diện tiếp tục tranh tài ở chặng cuối. Theo thông tin được chia sẻ, vòng bình chọn cuối cùng chỉ diễn ra trong 24 giờ, từ 20h30 ngày 30/9 đến 20h30 ngày 1/10.

Emoura Phạm lọt Top 8 bình chọn ở hạng mục Country's Power of the Year. Thí sinh giành chiến thắng ở hạng mục này sẽ có vé vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss Grand International 2026.

Trước thành tích của Emoura Phạm, Hoa hậu Ý Nhi đã có động thái cổ vũ trên trang cá nhân. Nàng hậu viết: "Cùng tiếp sức cho chị Emoura Phạm nha".

Ý Nhi cũng trực tiếp kêu gọi người hâm mộ dành thời gian bình chọn cho đại diện Việt Nam. Cô chia sẻ: "Chị Emoura đã có mặt trong Final 8 - Country's Power of the Year rồi. Chặng cuối chỉ có 24 giờ, Nhi mong mọi người dành một chút thời gian để bình chọn và tiếp thêm động lực cho đại diện Việt Nam".

Động thái của Ý Nhi cho thấy sự quan tâm của cô dành cho hành trình chinh chiến quốc tế của Emoura Phạm. Trước đó, người đẹp sinh năm 2002 từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2025 và cũng nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả trong nước. Vì vậy, việc Ý Nhi lên tiếng tiếp sức cho đại diện Việt Nam tại một đấu trường sắc đẹp quốc tế khác nhận được nhiều sự chú ý.

Ý Nhi chúc mừng Emoura Phạm, đồng thời kêu gọi khán giả bình chọn đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Với Emoura Phạm, việc lọt vào Top 8 ở hạng mục bình chọn Country’s Power of the Year là kết quả đáng chú ý trong hành trình tại Miss Grand International 2026. Đại diện Việt Nam từng trải qua nhiều vòng bình chọn và hoạt động của cuộc thi, qua đó duy trì sự hiện diện trong các bảng xếp hạng do khán giả theo dõi.

Ở chặng cuối Country's Power of the Year, kết quả phụ thuộc vào lượt bình chọn trong khoảng thời gian giới hạn. Do đó, lời kêu gọi của Ý Nhi được xem như một cách tiếp thêm động lực cho Emoura Phạm trước thời điểm quyết định.

Hiện người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam đang hướng sự chú ý đến vòng bình chọn cuối cùng. Với 24 giờ để tranh tài, Emoura Phạm tiếp tục cần sự ủng hộ của khán giả để có thêm cơ hội tạo dấu ấn tại Miss Grand International 2026.