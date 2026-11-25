Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và từng đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Miss World lần thứ 72. Sau 3 năm học tập, sinh sống tại Australia, người đẹp vừa chính thức trở về quê nhà, đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Mới đây, Ý Nhi thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc vừa trở về Việt Nam. Đáng chú ý, dù mới hoàn thành chuyến đi dài từ Australia, nàng hậu đã kịp chụp một bức ảnh bên màn pháo hoa rực rỡ nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Người đẹp kịp lưu lại khoảnh khắc bên màn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về lần trở về này, Ý Nhi cho biết đây cũng là dấu mốc mở ra hành trình mới trong vai trò mới cùng Miss World Vietnam. Người đẹp bày tỏ sự háo hức, mong chờ những trải nghiệm, thử thách cũng như những điều ý nghĩa mà bản thân có thể thực hiện trong thời gian tới.

Thông tin nàng hậu trở về nước khiến nhiều khán giả thích thú. Không ít người gửi lời chúc mừng Ý Nhi đã hoàn thành chặng đường học tập tại Australia, đồng thời mong chờ những hoạt động tiếp theo của cô tại Việt Nam. Sau thời gian vắng bóng để tập trung cho việc học, màn tái xuất lần này được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh trưởng thành và nhiều năng lượng hơn của người đẹp.

Trước đó, sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi quyết định sang Australia theo học chương trình liên kết ngành Quản trị kinh doanh. Năm 2025, cô tạm gác việc học để tập trung chuẩn bị cho Miss World lần thứ 72 tổ chức tại Ấn Độ.

Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 72 tại Ấn Độ.

Tại cuộc thi, Ý Nhi đã nỗ lực thể hiện bản thân qua nhiều phần thi, giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế và ghi tên mình vào Top 40 chung cuộc. Dù chưa thể tiến sâu hơn, hành trình này vẫn là trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trên sân khấu quốc tế.

Sau khi hoàn thành cuộc thi, nàng hậu trở lại Australia tiếp tục việc học. Bên cạnh thời gian trên giảng đường, cô còn trải nghiệm cuộc sống tự lập, làm thêm và chủ động cân bằng giữa học tập với sinh hoạt cá nhân.

Đến tháng 3/2026, Ý Nhi chính thức khép lại nhiệm kỳ Miss World Vietnam khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Giờ đây, sau khi hoàn thành việc học và trở về Việt Nam, người đẹp tiếp tục mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Vai trò mới cùng Miss World Vietnam được kỳ vọng sẽ giúp Ý Nhi phát huy những kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian qua và tạo nên dấu ấn riêng.