Hoa hậu Ý Nhi khoe vẻ đẹp căng tràn trước ngày trọng đại

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và hiện là một trong những nàng hậu nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau thời gian dài học tập và sinh sống tại Úc, người đẹp sinh năm 2002 đang chuẩn bị cho một cột mốc đáng chú ý trong thời gian tới.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường tại Úc. Trong ảnh, nàng hậu 24 tuổi diện áo hai dây màu xanh nhạt, kết hợp cùng chân váy sáng màu, khoe vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung. Thiết kế có phần cổ áo được xử lý tinh tế, giúp người đẹp tôn lên bờ vai và đường nét cơ thể nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Hoa hậu Ý Nhi khoe vẻ đẹp căng tràn quyến rũ khi ở Úc.

Đáng chú ý, phong cách trang điểm của Ý Nhi cũng nhận được nhiều sự chú ý. Người đẹp lựa chọn kiểu makeup tập trung vào đôi mắt, kết hợp với son môi tông nhẹ, qua đó làm nổi bật đường nét gương mặt. Mái tóc nâu được tạo kiểu đơn giản, giúp tổng thể diện mạo của nàng hậu trở nên hiện đại và cuốn hút hơn.

Qua những hình ảnh đời thường, Ý Nhi cho thấy sự thay đổi rõ nét về phong cách sau thời gian dài tập trung cho việc học tập tại nước ngoài. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của nàng hậu ngày càng trưởng thành, sắc sảo và có phần quyến rũ hơn so với thời điểm mới đăng quang.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho diện mạo hiện tại của Ý Nhi. Không ít bình luận bày tỏ sự yêu thích trước hình ảnh nữ tính, tự tin của nàng hậu, đồng thời cho rằng cô ngày càng biết cách lựa chọn trang phục và phong cách làm đẹp phù hợp với bản thân.

Được biết, hiện Ý Nhi đang hoàn thành chương trình học tại Úc. Sau khoảng 3 năm du học, người đẹp dự kiến trở về Việt Nam vào tháng 11 tới. Thông tin này khiến nhiều khán giả đặc biệt quan tâm, bởi đây cũng là thời điểm trọng đại khi nàng hậu khép lại một chặng đường trong hành trình học tập ở nước ngoài.

Người hâm mộ trông chờ vào ngày trọng đại khi Ý Nhi kết thúc 3 năm du học, trở về Việt Nam vào tháng 11 sắp tới.

Trước đó, Ý Nhi từng gây chú ý khi quyết định sang Úc du học ngay trong nhiệm kỳ hoa hậu. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, cô nhanh chóng trở thành cái tên được truyền thông và công chúng quan tâm.

Tuy nhiên, những phát ngôn trong một số buổi giao lưu thời điểm đầu nhiệm kỳ từng khiến Ý Nhi vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Những tranh luận này tạo áp lực đối với người đẹp, đồng thời trở thành một phần đáng chú ý trong hành trình trưởng thành của cô sau khi giành vương miện.

Thay vì tiếp tục xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí, Ý Nhi lựa chọn tập trung cho việc học. Việc sang Úc được xem là cơ hội để nàng hậu dành thêm thời gian trau dồi kiến thức, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết. Trong thời gian này, cô vẫn duy trì tương tác với khán giả thông qua mạng xã hội, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống, học tập cũng như các hoạt động cá nhân.

Hoa hậu Ý Nhi được nhận xét tích cực sau 3 năm du học.

Năm 2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Dù không tiến sâu vào cuộc đua giành vương miện, cô lọt Top 40 chung cuộc. Thành tích này đánh dấu một chặng đường đáng nhớ của Ý Nhi trên đấu trường nhan sắc quốc tế sau quá trình chuẩn bị và rèn luyện.

Hiện tại, sự chú ý của công chúng đang hướng về thời điểm Ý Nhi hoàn thành việc học và trở lại Việt Nam vào tháng 11. Nhiều khán giả kỳ vọng nàng hậu sẽ có những hoạt động mới sau khi khép lại hành trình du học, đồng thời chờ đợi những dự án đặc biệt mà cô có thể thực hiện trong thời gian tới.

Khán giả trông chờ vào mán tái xuất của Hoa hậu Ý Nhi sau khi kết thức 3 năm du học.