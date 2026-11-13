Hoa hậu Ý Nhi háo hức trước cột mốc đặc biệt sau 3 năm ở Úc

Hoa hậu Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023, từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2025 và lọt Top 40 chung cuộc. Sau 3 năm học tập tại Úc, nàng hậu đang chuẩn bị khép lại hành trình du học để chính thức trở về Việt Nam, tiếp tục những dự định trong công việc và cuộc sống.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại cuộc sống đời thường tại Úc trong những ngày cuối trước khi trở về quê nhà. Trong loạt ảnh được đăng tải, người đẹp sinh năm 2002 diện trang phục đánh golf năng động, trẻ trung.

Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ cuộc sống đời thường ở Úc.

Không lựa chọn những bộ cánh cầu kỳ hay phong cách trang điểm đậm, Ý Nhi xuất hiện với hình ảnh gần gũi, thoải mái, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị tại đất nước mà cô đã gắn bó suốt ba năm qua.

Ý Nhi gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cùng thần thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Những khoảnh khắc đời thường cho thấy người đẹp đang tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng tại Úc trước khi bắt đầu một chặng đường mới. Đáng chú ý, Ý Nhi cũng bày tỏ sự háo hức khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ chính thức trở về Việt Nam sau ba năm học tập xa nhà.

"Những ngày cuối cùng ở quê hương Sydney, nơi tôi ở được 3 năm", người đẹp chia sẻ.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo ngày càng rạng rỡ, trẻ trung của nàng hậu, đồng thời bày tỏ sự mong chờ ngày Ý Nhi trở về nước.

Một số ý kiến cho rằng người đẹp đã có nhiều thay đổi tích cực sau thời gian sinh sống, học tập ở nước ngoài. Bên cạnh đó, khán giả cũng hy vọng cô sẽ có thêm nhiều hoạt động nổi bật trong thời gian tới, đặc biệt khi hành trình du học kéo dài ba năm chính thức khép lại.

Ý Nhi tận hưởng cuộc sống ở Úc trước khi kết thúc 3 năm du học.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Tuy nhiên, ngay sau khi giành vương miện, người đẹp vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến những phát ngôn trong các buổi phỏng vấn. Một số câu trả lời của cô bị nhận xét là thiếu khéo léo, chưa phù hợp với hình ảnh của một hoa hậu. Những ồn ào liên tiếp khiến Ý Nhi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí đối diện với làn sóng phản ứng từ một bộ phận khán giả.

Vài tháng sau đăng quang, Ý Nhi quyết định sang Úc du học. Đây được xem là khoảng thời gian để cô tập trung cho việc học tập, trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân sau những ồn ào trước đó. Dù sinh sống ở nước ngoài, nàng hậu vẫn duy trì kết nối với khán giả thông qua các hoạt động cập nhật cuộc sống, chia sẻ hình ảnh cá nhân và những dấu mốc đáng nhớ.

Ý Nhi lọt Top 40 Miss World 2025.

Năm 2025, Ý Nhi tham gia Miss World lần thứ 72. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp có cơ hội thể hiện bản thân qua nhiều phần thi, hoạt động bên lề và dự án cộng đồng. Kết quả, cô lọt Top 40 chung cuộc. Dù chưa thể tiến sâu hơn, thành tích này vẫn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động sắc đẹp của người đẹp sinh năm 2002.

Sau cuộc thi, Ý Nhi tiếp tục duy trì hình ảnh tích cực, xuất hiện trong một số sự kiện và nhận được sự quan tâm của công chúng. So với thời điểm mới đăng quang, nàng hậu được nhận xét có sự trưởng thành hơn trong cách giao tiếp, ứng xử cũng như phong thái trước công chúng. Những thay đổi qua từng giai đoạn giúp cô dần cải thiện hình ảnh và nhận được sự đón nhận từ nhiều khán giả.

Nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi.

Việc chuẩn bị trở về Việt Nam sau 3 năm du học được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong hành trình của Ý Nhi. Sau những trải nghiệm tại Úc và dấu ấn ở Miss World 2025, người đẹp đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định bản thân, xây dựng hình ảnh và tìm kiếm những hướng đi mới trong sự nghiệp.