Hoa hậu Vĩnh Long từng đăng quang quốc tế, mang túi Hermès gần 1 tỷ đồng dự sự kiện

Mới đây, Hoa hậu Phương Khánh tham dự một sự kiện về tranh trong bộ trang phục phối hai gam màu trắng và đen. Người đẹp lựa chọn áo trắng thiết kế lệch vai, tạo điểm nhấn bằng những đường draping mềm mại, kết hợp cùng quần da đen bóng. Mái tóc uốn sóng nhẹ và đôi khuyên tai vàng nhỏ giúp tổng thể thêm phần tinh tế.

Đáng chú ý, phụ kiện được Phương Khánh lựa chọn là chiếc Hermès Birkin màu đen với khóa kim loại ánh vàng. Theo thông tin được chia sẻ, mẫu túi này có giá trị ước tính gần 1 tỷ đồng.

Sự kết hợp giữa chiếc túi có phom dáng cứng cáp với trang phục mang đường nét rõ ràng tạo nên tổng thể hài hòa. Gam màu đen kinh điển của chiếc Birkin cũng giúp cân bằng nét mềm mại của áo trắng và vẻ cá tính từ chất liệu da bóng ở phần quần.

Không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, người đẹp vẫn hoàn thiện diện mạo dự sự kiện bằng cách phối màu đơn giản nhưng có điểm nhấn.

Bên cạnh chiếc Birkin màu đen, Hoa hậu Phương Khánh còn sở hữu nhiều mẫu túi đến từ các thương hiệu thời trang danh tiếng. Bộ sưu tập của người đẹp có những thiết kế mang tính biểu tượng, đa dạng về kiểu dáng và màu sắc.

Trong một lần xuất hiện trước đây, cô từng sử dụng mẫu túi có phom dáng yên ngựa, được cho là có giá khoảng 120 triệu đồng. Với thiết kế đặc trưng, chiếc túi trở thành điểm nhấn cho bộ trang phục mà người đẹp lựa chọn.

Ở một chuyến du lịch, Phương Khánh phối trang phục đen ôm dáng cùng áo khoác lông trắng, tạo sự tương phản nổi bật. Chiếc túi Chanel đi kèm giúp tổng thể thêm phần sang trọng nhưng vẫn giữ được nét cá tính.

Người đẹp Vĩnh Long cũng có một chiếc Hermès Birkin màu xanh lá cây. Đây là dòng túi nổi tiếng của nhà mốt Pháp, có mức giá thay đổi tùy thuộc vào chất liệu da, màu sắc và phiên bản.

Ngoài ra, bộ sưu tập của Phương Khánh còn có mẫu túi hình tròn mang họa tiết monogram màu nâu đậm, được cho là có giá khoảng 140 triệu đồng. Một thiết kế túi nắp gập màu cam nhạt khác cũng được nhắc đến với mức giá niêm yết khoảng 287 triệu đồng.

Dù lựa chọn những phụ kiện có giá trị cao, Phương Khánh thường kết hợp chúng với trang phục có thiết kế tương đối tối giản. Cách phối này giúp các món đồ hàng hiệu tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể trở nên rườm rà.

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Năm 2018, cô đăng quang Miss Earth tại Philippines, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu này.

Ở tuổi 32, Hoa hậu Phương Khánh vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, thanh lịch. Việc kết hợp trang phục có chọn lọc cùng những phụ kiện hàng hiệu giúp cô tạo dấu ấn riêng, hướng đến vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá phô trương.