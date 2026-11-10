Hoa hậu Việt từng thi trượt đại học, giờ nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 31

Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đây là dấu mốc mới trong hành trình học tập bên cạnh những thành tựu trong lĩnh vực sắc đẹp, kiến trúc và hoạt động kinh doanh.

Trong thời gian theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại HUTECH, Lê Hoàng Phương đồng thời tham gia các hoạt động nghệ thuật và điều hành doanh nghiệp. Lịch làm việc sau đăng quang khiến cô phải thường xuyên cân đối thời gian để đến lớp, hoàn thành bài tập và theo kịp tiến độ đào tạo.

Lê Hoàng Phương nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 31.

Về các hoạt động học tập, được biết cô nàng luôn tích cực trao đổi, phối hợp cùng các thành viên trong lớp để hoàn thành yêu cầu chung. Cô hoàn thành chương trình đúng hạn, đồng thời đạt điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao nhất trong số các học viên bảo vệ tại cùng hội đồng. Đây là kết quả đáng chú ý giúp cô nàng bổ sung thêm một thành tích cụ thể ở lĩnh vực học thuật.

Chia sẻ về thành quả này, Lê Hoàng Phương xúc động nói: “Kết quả hôm nay thật sự rất ý nghĩa với tôi. Tôi nghĩ điều khiến mình tự hào nhất không chỉ là điểm số hay tấm bằng thạc sĩ, mà là việc bản thân đã kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây cũng là một động lực rất lớn để tôi tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân và tự tin hơn trên những chặng đường sắp tới”.

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023.

Sinh năm 1995 tại Khánh Hòa, Lê Hoàng Phương từng tốt nghiệp loại khá ngành Kiến trúc tại Đại học Công nghệ TP.HCM. Ít ai biết rằng, cô từng trượt đại học và trải qua giai đoạn chông chênh khi những kế hoạch ban đầu không diễn ra như mong đợi. Sau đó, Lê Hoàng Phương nỗ lực thi lại để đậu vào ngành yêu thích.

Sở hữu chiều cao 1m77, số đo ba vòng 87-63-94cm, mỹ nhân sinh năm 1995 là một gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn. Cô là gương mặt “đắt show” liên tiếp sải bước tại nhiều sự kiện thời trang lớn và các tuần lễ thời trang.

Hoàng Phương từng đoạt thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như Top 5 vào năm 2022 và Top 10 vào năm 2019, cùng một loạt các giải thưởng phụ.

Năm 2023, Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam. Sau đó, nàng hậu được đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International cùng năm. Nhờ kinh nghiệm sân khấu, mỹ nhân Khánh Hòa giành được ngôi vị Á hậu 4.

Những thành tích này đã mở ra nhiều cơ hội, đồng thời khiến lịch trình của cô nàng càng trở nên bận rộn hơn với các sự kiện, chương trình, hoạt động hợp tác thương hiệu và dự án cộng đồng.

Lê Hoàng Phương ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Thời gian qua, Lê Hoàng Phương duy trì hoạt động nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện trước công chúng và luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Song song đó, cô đảm nhiệm công việc của một kiến trúc sư với vai trò CEO. Nàng hậu từng tiết lộ việc theo học chương trình sau đại học đòi hỏi cô nàng phải chủ động sắp xếp thời gian và duy trì sự tập trung trong thời gian dài.

Sau 3 năm đăng quang, Lê Hoàng Phương vẫn được đánh giá là nàng hậu duy trì được sức hút với khán giả. Không chỉ sự nghiệp, nhan sắc của mỹ nhân cũng ngày càng thăng hạng, gợi cảm.