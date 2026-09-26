Hoa hậu Việt sinh năm 2002, giỏi 4 ngôn ngữ, tốt nghiệp xuất sắc ở Mỹ là ai?

Đúng ngày tròn 1 năm đăng quang, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo thực hiện bộ ảnh kỷ niệm theo tinh thần tối giản. So với ngày mới đội vương miện còn rụt rè, bỡ ngỡ, Thanh Thảo hiện làm chủ hơn trước ống kính, nhan sắc mặn mà, thần thái sắc sảo và bản lĩnh hơn.

Hoa hậu Thanh Thảo trong hình ảnh mới

Từ "mình sẽ làm gì" đến "mình muốn trở thành ai"

Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Thanh Thảo cho biết thay đổi lớn nhất nằm ở cách nhìn chiếc vương miện. Ngày đăng quang, cô nghĩ nhiều đến việc sẽ làm gì với danh hiệu và hình ảnh của 1 hoa hậu. Sau 1 năm với nhiều chuyến đi, nhiều lần gặp gỡ cộng đồng, Thanh Thảo hiểu vương miện không phải phần thưởng để chứng minh mình đặc biệt mà là cơ hội đi kèm trách nhiệm.

Trong năm qua, Thanh Thảo đảm nhận vai trò đại sứ tại Lễ hội Áo dài TPHCM, Tuần lễ Du lịch TPHCM và Chiến dịch Tình nguyện Hè ĐHQG TPHCM. Cô còn trình diễn thời trang tại nhiều chương trình ở các tỉnh, thành, tham gia các hoạt động kết nối với sở, ban, ngành, trường đại học và sinh viên. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thanh Thảo thăm hỏi thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng và dâng hương tri ân liệt sĩ.

Các chuyến đi, hoạt động xã hội để lại nhiều cảm xúc với Thanh Thảo trong nhiệm kỳ.

Đây cũng là chuyến đi để lại nhiều cảm xúc nhất với cô. Điều Thanh Thảo nhớ nhất là cách các mẹ, các cô chú vẫn giữ được sự lạc quan và ấm áp dù từng trải qua nhiều đau thương.

Cô bày tỏ: "Với tôi, danh hiệu Hoa hậu không dừng lại ở những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu mà được thể hiện bằng cách tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng".

2 vai trò, không bên nào làm qua loa

Song song lịch trình của hoa hậu, Thanh Thảo hoàn thành chương trình đại học ngành Marketing tại Bentley University (Mỹ) với tấm bằng loại xuất sắc. Cô thừa nhận đây là thử thách lớn nhất trong năm. Khó không chỉ vì thiếu thời gian mà vì Thanh Thảo không muốn bỏ bê việc học chỉ vì là hoa hậu, cũng không muốn thực hiện nhiệm kỳ cho có. Cách giải quyết của Thanh Thảo là lên kế hoạch kỹ, chủ động làm việc sớm và học cách chọn điều thật sự quan trọng.

Ngoài bằng cấp, Thanh Thảo sử dụng thành thạo tiếng Anh, Trung và Hàn bên cạnh tiếng Việt. Cô cho biết ở Trung Quốc và Hàn Quốc, nói được ngôn ngữ của người đối diện giúp khoảng cách được rút ngắn đáng kể, dù tiếng Anh vẫn đủ để xử lý công việc.

Học 4 ngôn ngữ, theo cô, không phải để nói mình biết nhiều thứ tiếng mà để mở thêm cánh cửa kết nối với con người và văn hóa. Trên trang cá nhân, cô cũng thường chia sẻ việc học diễn xuất, tập thể thao và thử những sở thích mới thay vì ở yên trong vùng an toàn.

Thanh Thảo thành thạo 4 ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, Anh, Trung và Hàn.

Hiện Thanh Thảo tiếp tục phát triển 2 dự án cá nhân. Gạo Charity hướng đến hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Trước đây người đẹp hạn chế chia sẻ vì tin việc thiện xuất phát từ tâm, không nhất thiết phải nói ra. Khi có danh hiệu, cô chọn công khai nhiều hơn để có thêm bạn trẻ muốn tham gia. Dự án còn lại là One step for the ocean - Một bước chân vì đại dương, hướng đến nâng cao ý thức bảo vệ biển. Qua hành trình tại Vĩnh Hy, Thanh Thảo trực tiếp dọn dẹp, thu gom, phân loại rác và tìm hiểu cuộc sống của cộng đồng ven biển.

Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025:

Ảnh: NVCC, video: HHĐD