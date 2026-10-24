Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy nỗ lực để được công nhận là diễn viên, chấp nhận hết các cảnh quay cực khổ

Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô được mệnh danh là Hoa hậu có gương mặt tỷ lệ vàng của showbiz Việt. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, người đẹp lựa chọn diễn xuất là một hướng đi nghiêm túc trong sự nghiệp. Cô từng góp mặt trong các phim Đảo Độc Đắc: Tử mẫu Thiên linh cái, Bộ tứ báo thủ, Ốc mượn hồn và mới nhất là phim Bò sữa bay.

Với Tiểu Vy, Bò sữa bay cũng như các dự án trước, luôn tạo áp lực cho cô cố gắng thật nhiều để được công nhận là một diễn viên. “Tôi muốn cố hết sức để khán giả nhìn mình là nhân vật, chứ không phải là một Hoa hậu”, cô tâm sự.

Nhân vật của cô là Mai, làm việc tại Ban Đời sống trong nông trường, dành tình yêu thầm lặng cho Trâu (Nguyễn Hùng). Từ khi Trâu chuyển vào phòng nghiên cứu và nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), Mai nhiều lần phải thể hiện “chủ quyền” để giành lại trái tim "crush".

"Bừng sáng visual" tinh khôi trong từng khung hình, Tiểu Vy gây thương nhớ bằng vẻ đẹp đằm thắm đúng chuẩn mực nữ tính thập niên 1990. Nhưng phía sau nhan sắc dịu dàng ấy là trái tim yêu hết lòng mà ghen tuông cũng hết mức. Có thể thấy được Mai ở Bò sữa bay là hình tượng hoàn toàn khác biệt so với các vai diễn Tiểu Vy từng thể hiện, mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Cô kể về cảnh quay khó nhất của mình: “Cảnh tưởng rất dễ lại là cảnh khó nhất. Đó là khi Mai nhìn Trâu và San bay lên trời. Máy quay ở trên cao, tôi phải ngửa cổ rất lâu. Đèn đánh vào chói mắt, sương dày làm mình dễ phân tâm. Vậy mà mình phải làm sao diễn được nét buồn”.

Bò sữa bay lưu giữ nhiều 'lần đầu tiên' đặc biệt của Tiểu Vy trong sự nghiệp. Sống trong nhân vật Mai, người đẹp được trải nghiệm cuộc sống rất khác với bản thân ngoài đời, tập quen với các công việc của Mai như vắt sữa bò, thái thịt để phân phát cho anh chị em công nhân, đi lựa đồ nhôm nhựa cũ. Quá nhiều trải nghiệm và kỷ niệm được tạo nên từ những ngày quay phim giáp Tết trên cao nguyên Mộc Châu.

Đây cũng là lần đầu, Hoa hậu Việt Nam 2018 đóng phim dưới tiết trời thường xuyên chưa tới 10oC. Có những hôm, cô làm việc xuyên đêm đến 5h sáng, giữa đồng không mông quạnh sương phủ 5oC. Dù vất vả, cả ê kíp luôn giữ năng lượng tươi trẻ qua từng ngày trên phim trường.