Thanh Thủy quyết định cắt tóc ngắn, stylist cũng bất ngờ

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Thanh Thủy thay đổi kiểu tóc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp. Khác với hình ảnh dịu dàng thường thấy, người đẹp quyết định thử nghiệm mái tóc ngắn, mang đến diện mạo trẻ trung và cá tính hơn.

Theo nội dung đoạn video, ban đầu stylist của Thanh Thủy không muốn cô cắt tóc ngắn, thậm chí còn phản đối ý định cắt phần mái quá ngắn. Tuy nhiên, khi đến tiệm làm tóc, nàng hậu bất ngờ đưa ra một lựa chọn dứt khoát: Nếu không được cắt mái ngắn, cô sẽ cắt ngắn toàn bộ mái tóc.

Quyết định của Thanh Thủy khiến những người trong ê-kíp không khỏi bất ngờ. Chỉ sau một thời gian ngắn, mái tóc dài quen thuộc của cô đã được thay thế bằng kiểu tóc ngắn hiện đại, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình.

Nếu trước đây Thanh Thủy thường gắn liền với mái tóc dài mềm mại, tôn lên vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch thì kiểu tóc mới giúp cô trông năng động, sắc sảo và có phần phá cách hơn. Những đường nét thanh tú trên gương mặt cũng trở nên nổi bật khi người đẹp thay đổi cách tạo kiểu tóc.

Diện mạo mới của Hoa hậu Quốc tế 2024 nhận nhiều lời khen

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn thay đổi ngoại hình của Thanh Thủy. Không ít ý kiến nhận xét kiểu tóc ngắn giúp cô trẻ trung, hiện đại hơn, trong khi một số người cho rằng nàng hậu sở hữu gương mặt hài hòa nên có thể phù hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau.

Việc mạnh dạn thay đổi diện mạo cũng cho thấy Thanh Thủy ngày càng linh hoạt trong việc xây dựng hình ảnh. Thay vì chỉ gắn bó với phong cách dịu dàng, nữ tính, cô bắt đầu thử nghiệm những lựa chọn mới mẻ, từ trang phục, cách trang điểm đến kiểu tóc.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Hai năm sau, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành vương miện Miss International 2024 tại Nhật Bản, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang cuộc thi sắc đẹp này.

Sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, sự kiện thời trang và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Năm 2025, cô hoàn thành nhiệm kỳ và trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn. Màn thay đổi kiểu tóc lần này được xem là một trong những dấu ấn mới trong hành trình làm mới hình ảnh của nàng hậu.

Hoa hậu Thanh Thủy quay clip bắt trend cùng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Nguồn: Facebook Huỳnh Thị Thanh Thủy.