Hoa hậu Yến Trang giao lưu cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Yến Trang là người vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Cô trở về giảng đường sau dấu mốc đáng nhớ và có dịp gặp gỡ, tri ân các thầy cô đã đồng hành, dìu dắt mình trong quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa Sư phạm.

Với nữ sinh, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong việc hoàn thiện bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Từ hành trình của mình, Yến Trang mong muốn truyền cảm hứng để các bạn sinh viên thêm tự tin theo đuổi ước mơ, chủ động học hỏi, không ngừng rèn luyện và dám thử sức ở những lĩnh vực mới.

Tân Hoa hậu giao lưu, chia sẻ về hành trình chinh phục Vương miện và truyền cảm hứng đến sinh viên.

Theo tân Hoa hậu, thành công không chỉ đến từ những cơ hội mà còn được tạo nên bởi quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần cầu tiến và nền tảng tri thức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Hồng Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội – chúc mừng thành tích của Yến Trang, đồng thời cho rằng, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là sự ghi nhận vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, hành trình của Yến Trang cho thấy sinh viên có thể tự tin tham gia những sân chơi lớn, khẳng định năng lực và theo đuổi ước mơ. Điều quan trọng là bên cạnh những thành công đạt được, mỗi người cần tiếp tục trau dồi tri thức, nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Đỗ Hồng Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tặng Giấy khen cho sinh viên Nguyễn Yến Trang.

Ông Đỗ Hồng Cường mong muốn trên cương vị mới, Yến Trang tiếp tục nỗ lực học tập, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của nghề giáo mà mình đang theo đuổi, đồng thời lan tỏa tri thức, lòng nhân ái và những thông điệp tích cực đến xã hội.

Một chi tiết đặc biệt được Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ là, gia đình Yến Trang có ba thế hệ gắn bó với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây là tình cảm và sự tiếp nối truyền thống đáng trân trọng giữa gia đình với Nhà trường.

Theo ông Cường, dù đạt được danh hiệu nào, với một sinh viên sư phạm, tri thức, nhân cách và trách nhiệm vẫn là những giá trị quan trọng trên hành trình trưởng thành và hướng tới nghề giáo.

Yến Trang về thăm trường và tri ân thầy, cô giáo của mình.

Tân Hoa hậu trò chuyện thân mật với các bạn.

Hoa hậu Yến Trang là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Khoa sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Tân Hoa hậu Yến Trang nhận được nhiều tình cảm của các bạn sinh viên cùng trường.

Nguyễn Yến Trang, 20 tuổi, quê Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 – tối 7/11. Cô cao 1,71 m, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Yến Trang từng thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, vào top 20.