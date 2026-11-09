Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang: Không ngại theo đuổi ước mơ

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp Hà Nội Nguyễn Yến Trang ghi dấu ấn với công chúng không chỉ bởi nhan sắc rực rỡ, nụ cười tỏa nắng mà còn bởi trái tim nhân ái, luôn hướng về cộng đồng.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Sư phạm tiểu học, Yến Trang cho biết, gia đình cô có truyền thống làm nghề giáo. Tuy nhiên, lý do chính khiến nàng hậu muốn trở thành cô giáo chính là tình yêu dành cho các em nhỏ.

“Các em nhỏ như một tờ giấy trắng, với tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Em mong muốn trở thành người đồng hành cùng các em trên hành trình xây dựng nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước”, Yến Trang cho biết.

Cũng bởi tình yêu thương trẻ thơ nên khi tham gia các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, Yến Trang luôn háo hức với những hoạt động dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng cao, khó khăn. Tân hoa hậu từng tham gia dự án nhân ái tại Lai Châu. Tại đây, cô có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống, việc học tập của các em học sinh và luôn muốn trở lại, đồng hành cùng các em nhỏ trong thời gian tới.

Yến Trang tham gia hoạt động thiện nguyện tại Lai Châu. Ảnh: BTC

Hành trình chinh phục vương miện hoa hậu đòi hỏi nhiều nỗ lực, ý chí và cả khát vọng, dám theo đuổi ước mơ. Đó cũng là những điều làm nên "chiến thắng" của Yến Trang tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ nhất quốc gia.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Yến Trang đã dành khoảng thời gian dài trau dồi toàn diện các kỹ năng từ catwalk, trang điểm cho đến khả năng ứng xử, kiến thức xã hội... Tinh thần kiên trì, không ngừng cố gắng đã tôi luyện nên một nàng hậu xinh đẹp, trí tuệ và bản lĩnh.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang tại buổi giao lưu. Ảnh: Ngọc Tú

“Em rất thích câu nói: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Em nghĩ là nếu mình đam mê điều gì thì hãy cứ theo đuổi ước mơ . Đó cũng là lý do em quyết định dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và cố gắng vượt qua những giới hạn của bản thân”, Yến Trang bộc bạch.

Yến Trang rạng rỡ và tự tin trong phần thi ứng xử. Ảnh: Lê Dũng

Điểm ấn tượng nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng đến 4 trụ cột gồm: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Yến Trang cho biết cô ấn tượng với trụ cột “cống hiến” vì bản thân có thể đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước và cô tin sức lan tỏa của vương miện Hoa hậu Việt Nam sẽ giúp cô cống hiến được nhiều hơn cho cộng đồng.

Khoảnh khắc Yến Trang được trao vương miện danh giá. Ảnh: Lê Dũng

Người đẹp Hà Nội mong khán giả có thể cảm nhận được sự cố gắng và nỗ lực mà cô đã dành cho hành trình đặc biệt của tuổi trẻ. Chia sẻ về dự định sắp tới, Yến Trang cho biết sẽ tiếp tục việc học, hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mang trên mình trọng trách của một hoa hậu, người đẹp sẽ cống hiến hết mình cho cộng đồng, để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Tổ chức và tình cảm yêu mến của khán giả.

Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tân hoa hậu sở hữu chiều cao lý tưởng 1,73m cùng số đo nhân trắc học 84 - 58 - 90cm. Cô gây ấn tượng mạnh với Ban Giám khảo và khán giả nhờ vẻ đẹp tự nhiên, chiều cao nổi bật, đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú và sự gần gũi, dễ mến.

Trong đêm chung kết, Yến Trang nhận được sự đánh giá cao từ các thành viên Ban Giám khảo. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, thành viên Ban Giám khảo nhận xét, Yến Trang hội tụ nhiều yếu tố nổi bật để trở thanh hoa hậu thay vì chỉ có một lợi thế đơn lẻ. Theo nhà thiết kế, một hoa hậu không chỉ cần có ngoại hình đẹp, học vấn tốt,… mà tất cả yếu tố đó phải được hòa quyện một cách hài hòa. Và điều đó hội tụ đủ ở Yến Trang.

Đáp ứng sự mong đợi của độc giả và khán thính giả, trưa 9-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề "Từ “Miền hương sắc” đến hành trình cống hiến - Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ”. Chương trình có sự tham gia của nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026; Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi.