Hoa hậu Việt Nam là hành trình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ

Phát biểu tại đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 bên bờ biển Đồ Sơn, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 chào đón Top 25 thí sinh, cùng hàng ngàn khán giả trong không gian khoáng đạt của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền Hương Sắc, trong đó Hương là chiều sâu văn hóa, là cốt cách, tâm hồn và những giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sắc là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, sức sống và khát vọng vươn lên. Hương và Sắc hòa quyện làm nên vẻ đẹp Việt Nam: Đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng và Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy tại thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Ban Tổ chức luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

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Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (bìa trái) và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi (bìa phải).

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thật ý nghĩa khi hành trình ấy được viết tiếp tại Hải Phòng - thành phố giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang khí phách của miền cửa biển và sức sống mạnh mẽ của một đô thị năng động, hiện đại, không ngừng vươn ra biển lớn."

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 là 25 gương mặt, 25 câu chuyện và 25 ước mơ tuổi trẻ. Các cô gái đã trải qua một hành trình với nhiều nỗ lực, thử thách, để trưởng thành và tự tin tỏa sáng. Vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi thí sinh đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn.

Với những cô gái được trao các danh hiệu cao quý, đặc biệt là tân Hoa hậu Việt Nam 2026: Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai.Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.