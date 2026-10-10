Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ

Thưa PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, ông có lời nhắn nhủ gì đến các thí sinh "Hoa hậu Việt Nam 2026" là sinh viên của nhà trường trước giờ khai cuộc Chung khảo toàn quốc?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Trước hết, tôi muốn gửi tới các em lời chúc sức khỏe, chúc các em tự tin và bản lĩnh để bước vào vòng Chung khảo toàn quốc "Hoa hậu Việt Nam 2026". Tôi mong rằng, các em hãy giữ vững tinh thần, phát huy những thế mạnh của bản thân, thể hiện vẻ đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tri thức, nhân cách, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (TNUS) – Đại học Thái Nguyên.

Với tư cách là sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, các em hãy mang theo niềm tự hào về ngôi trường của mình, nhưng đồng thời cũng hãy xem đây là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ. Dù kết quả cuộc thi như thế nào, tôi hy vọng hành trình này sẽ trở thành một dấu mốc đẹp trong quãng đời sinh viên của các em.

Lần đầu tiên, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên có 3 thí sinh lọt vào Chung khảo toàn quốc "Hoa hậu Việt Nam", ông có cảm xúc gì?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Tôi thực sự vui mừng, xúc động và rất tự hào. Đây là dấu mốc đáng nhớ đối với nhà trường khi lần đầu tiên có 03 sinh viên cùng góp mặt tại vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam. Điều đó không chỉ mang lại niềm vui cho các em, gia đình và thầy cô mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên TNUS năng động, tự tin, giàu khát vọng và sẵn sàng thử sức ở những lĩnh vực mới.

Ba thí sinh của TNUS.

Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng thí sinh tham dự mà còn ở tinh thần dám trải nghiệm, dám bước ra khỏi vùng an toàn của các em. Nhà trường luôn mong muốn sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ và trách nhiệm xã hội. Tôi hy vọng dấu mốc này sẽ truyền cảm hứng để nhiều sinh viên khác mạnh dạn khám phá tiềm năng của bản thân, tự tin khẳng định mình và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Nhà trường có phần thưởng gì nếu thí sinh của TNUS lọt tiếp vào Chung kết toàn quốc "Hoa hậu Việt Nam 2026"?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Nếu các em tiếp tục ghi tên mình vào vòng Chung kết toàn quốc, đó sẽ là niềm vui chung của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học. Nhà trường chắc chắn sẽ có hình thức chúc mừng, động viên và ghi nhận xứng đáng đối với thành tích của các em.

Nguyễn Thị Hạnh, Thẩm Khánh Ly và Tạ Thị Hoa (từ trái sang) góp mặt tại vào vòng Chung khảo "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Chúng tôi mong muốn các em cảm nhận được rằng, phía sau hành trình của mình luôn có sự đồng hành của gia đình, thầy cô và mái trường Đại học Khoa học. Phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận về thành tích mà còn là lời khích lệ để các em tiếp tục hoàn thiện bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên Đại học Khoa học Thái Nguyên tự tin, trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Trân trọng cảm ơn ông!