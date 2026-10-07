Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo kỷ niệm 9 năm hôn nhân: 'Những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua'

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải hình ảnh trong lễ cưới bên ông xã Trung Tín. Cô viết trên trang cá nhân: "Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua".

Bên dưới bài đăng của cô, ông xã Trung Tín cũng đáp lại một cách hài hước: "Cảm ơn em đã chịu đựng anh 9 năm qua". Và nhiều nghệ sĩ cũng gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng Đặng Thu Thảo, với hành trình bên nhau hạnh phúc.

Đặng Thu Thảo từng là thí sinh hiếm hoi của khu vực miền Tây Nam Bộ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Năm 2012, cô trở thành Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau đó, cô tiếp tục giành luôn vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Đến nay, Đặng Thu Thảo vẫn là một trong những "tường thành" của nhan sắc Việt. Cô là Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi được tạp chí TC Candler bình chọn vào top 100 “Mỹ nhân đẹp nhất châu Á”.

Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thanh tú, Hoa hậu Đặng Thu Thảo truyền cảm hứng với hành trình không ngừng phấn đấu. Từ một nữ sinh Bạc Liêu đến ngôi vị danh giá Hoa hậu Việt Nam, cô dần dần khẳng định vị thế của một "ngôi sao" trong showbiz Việt.

Kể từ sau hôn nhân với ông xã Trung Tín, Đặng Thu Thảo không còn tham gia showbiz, dành toàn thời gian chăm sóc gia đình. Hiện tại, vợ chồng Trung Tín và Đặng Thu Thảo có ba người con. "Nàng Hậu" khá kín tiếng và ít cập nhật hình ảnh gia đình. Tuy vậy, mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự chú ý của giới truyền thông.