Tóm tắt nhanh: Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi, lúc đang là nữ sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên lọt Top 20 Miss World.

Thay vì dấn thân vào giới giải trí đầy hào quang, cô quyết định sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh, sau đó trở về quê hương làm việc.

Ở tuổi 41, người đẹp được mệnh danh là "Hoa hậu Việt Nam bí ẩn nhất showbiz" tận hưởng cuộc sống bình yên, kín tiếng bên chồng và hai con trai.

Năm 2002, cô gái đến từ Hải Phòng tên Phạm Thị Mai Phương bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ở độ tuổi 17. Khi ấy, Mai Phương vẫn còn là nữ sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Thời điểm đăng quang, cô chinh phục công chúng nhờ hình thể chuẩn, gương mặt phúc hậu cùng nét đẹp dịu dàng. Không chỉ tỏa sáng bởi ngoại hình, nàng hậu còn nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả bởi bảng thành tích học tập ấn tượng, phong thái giao tiếp tự tin, chuẩn mực.

Chỉ 1 năm sau ngày đăng quang, Mai Phương tiếp tục làm rạng danh quê nhà khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên góp mặt tại đấu trường Hoa hậu Thế giới (Miss World) tổ chức ở Anh. Với hành lý vỏn vẹn 2 chiếc va li, Mai Phương đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 20 chung cuộc tại sân chơi sắc đẹp uy tín bậc nhất thế giới.

Mai Phương tại đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Khi đang ở đỉnh cao nhan sắc, Hoa hậu Mai Phương bất ngờ quyết định bỏ lại hào quang làng giải trí để theo đuổi con đường học vấn. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, cô lên đường sang Anh du học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton. Người đẹp từng chia sẻ rằng bản thân muốn hoàn thiện nền tảng tri thức vững vàng trước khi nghĩ đến những ngã rẽ khác.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp và trở về nước, Mai Phương lựa chọn gắn bó với quê hương Hải Phòng. Công chúng gọi cô là "Hoa hậu Việt Nam bí ẩn nhất" vì lối sống khép kín, hiếm khi xuất hiện trước ống kính truyền thông. Dù vậy, thi thoảng cô vẫn dành thời gian góp mặt trong một số sự kiện văn hóa tại địa phương hoặc đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Năm 23 tuổi, Mai Phương nên duyên vợ chồng với người bạn học cũ từ thời phổ thông. Tổ ấm của nàng hậu thêm viên mãn với sự chào đời của 2 cậu con trai vào năm 2009 và 2012. Vốn là người trân trọng sự riêng tư, Mai Phương rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội, giữ cho tổ ấm nhỏ một không gian bình lặng đúng nghĩa.

Hiện tại, nàng hậu vẫn ưu tiên dành thời gian cho công việc cơ quan và thiên chức làm vợ, làm mẹ. Đặc biệt trong cách dạy con, cô đặc biệt đề cao nền tảng đạo đức và lễ nghĩa, quan niệm rằng thành tích học tập xuất sắc đến đâu cũng không thay thế được chuẩn mực đối nhân xử thế.

Sau 24 năm đăng quang, Hoa hậu Mai Phương trở lại cuộc thi đã đưa tên tuổi cô đến với công chúng. Tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 ở Hải Phòng, cô hội ngộ cùng Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, lưu lại khoảnh khắc ba thế hệ hoa hậu cùng xuất hiện tại sự kiện.

Hoa hậu Mai Phương, Thanh Thủy chụp ảnh cùng nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tậpBáo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - tại thảm đỏ đêm Chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng. Nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Mai Phương sau 24 năm đăng quang khiến khán giả có mặt tại sự kiện không khỏi trầm trồ.