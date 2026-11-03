Hoa hậu Việt Nam có nhiệm kỳ ngắn nhất

Ngày 3/11, Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố những nội dung đáng chú ý của đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào 7/11.

Tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về việc người đẹp chưa có cơ hội tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế trong hơn một năm đương nhiệm.

Hà Trúc Linh cho biết cô luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và xem đây là niềm vinh dự lớn. Nếu được trao cơ hội đại diện Việt Nam tại một đấu trường quốc tế, cô sẽ xem đó là may mắn để quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, người đẹp cho rằng việc có được tham gia các cuộc thi quốc tế hay không, không quyết định giá trị cốt lõi của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Theo cô, người đăng quang không chỉ sở hữu một danh hiệu mà còn gánh vác trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước và lan tỏa những giá trị tích cực.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trước thời điểm trao lại vương miện. Ảnh: BTC.

"Việc quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam không nhất thiết phải diễn ra trên sân khấu của cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hoa hậu Việt Nam còn có thể xuất hiện tại các diễn đàn văn hóa, học thuật và những hoạt động khác để giới thiệu vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc của phụ nữ Việt Nam", Hà Trúc Linh chia sẻ.

Nói về việc chưa có cơ hội thi quốc tế, cô nhìn nhận đây còn là vấn đề cơ duyên. Nếu có cơ hội, người đẹp sẵn sàng tham gia, nhưng không xem việc chưa thể thực hiện điều đó là thiệt thòi đối với bản thân.

Trong nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh cho biết cô cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi và hoàn thiện bản thân để đáp ứng trách nhiệm của người giữ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy bốn tiêu chí nhan sắc - văn hóa - trí tuệ - cống hiến mà cuộc thi đề cao.

Theo đại diện ban tổ chức, nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh kéo dài khoảng 18 tháng, được xem là ngắn nhất trong lịch sử cuộc thi. Dù vậy, hoa hậu và các á hậu đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong hơn 1 năm qua.

Trở lại Hoa hậu Việt Nam 2026, chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Hải Phòng, với màn tranh tài của 25 thí sinh.

Các thí sinh sẽ trải qua những phần trình diễn trọng tâm gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và đồng diễn. Bên cạnh phần thể hiện trên sân khấu, kết quả cuộc thi còn được đánh giá dựa trên các thử thách thực tế trong phần thi tìm kiếm đại sứ, cũng như quá trình tập luyện, học tập của từng người đẹp.

Ở chặng cuối, BTC lần lượt chọn ra Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử trước khi những danh hiệu cao nhất gồm Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 được công bố.

Bên cạnh những chia sẻ về nhiệm kỳ đương nhiệm, BTC cũng giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng dành cho người chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2026. Bộ vật phẩm mang tên Ngọc Liên Diệu Nhật, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.

3 thí sinh trong top 25 của Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Theo BTC, hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ, trong khi ánh dương thể hiện niềm tin, tinh thần hướng về tương lai. Những chi tiết đá quý và trân châu được kết hợp thành một chỉnh thể, gửi gắm ý tưởng về sự hội tụ các phẩm chất làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.