Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm kiếm nhan sắc gắn với trí tuệ, văn hóa, cống hiến

Đề cao hành trình trưởng thành của thí sinh

Ngày 6/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo thông tin về vòng chung khảo toàn quốc.

Qua đêm chung khảo, ban giám khảo lựa chọn những thí sinh bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả dựa trên phần thể hiện trong đêm thi và quá trình tham gia cuộc thi. Dự kiến, 25 thí sinh xuất sắc nhất được gọi tên vào vòng chung kết.

Trước đêm thi, thí sinh đã trải qua gần hai tháng ở nhà chung, tập luyện và tham gia các hoạt động thực tế.

Dàn người đẹp tại họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC).

Với chủ đề "Miền hương sắc", Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao 4 tiêu chí trụ cột: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến. Ban tổ chức đánh giá các thí sinh qua quá trình tập luyện, học tập, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng.

Theo ban tổ chức, 53 thí sinh có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỷ lệ hình thể.

Ban tổ chức ghi nhận sự tiến bộ của nhiều thí sinh về catwalk, biểu cảm, tạo dáng, giao tiếp và sự tự tin trước ống kính. Cuộc thi tiếp tục tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, khuyến khích mỗi người phát huy ưu điểm riêng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh, khi định hình các trụ cột, giá trị cốt lõi, ban tổ chức luôn kết hợp nhiều tiêu chí, trong đó cống hiến là tiêu chí được đánh giá cao. Các yếu tố nhan sắc, trí tuệ, văn hóa cần sự cống hiến để phục vụ cho cộng đồng.

"Hiện nay, trên môi trường số, môi trường mạng đâu đó có những lệch lạc về thần tượng. Chúng tôi hy vọng mỗi thí sinh là một đại sứ cho những điều tốt đẹp, dẫn dắt, lan tỏa thanh thiếu niên hướng đến những giá trị tích cực, trở thành tấm gương cho giới trẻ.

Trụ cột cống hiến biểu hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, không phải làm những việc to tát mà đến từ những điều quanh cuộc sống.

Sau sơ khảo, 53 thí sinh có phẩm chất tốt về tính cống hiến. Có thí sinh tham gia lớp học thiện nguyện, đến vùng sâu vùng xa trang bị kiến thức cho trẻ em. Ban tổ chức cảm nhận được tính cống hiến từ những hoạt động đó. Bốn trụ cột đều quan trọng, tạo ra giá trị cốt lõi của cuộc thi", ông Phùng Công Sưởng nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu tại họp báo. (Ảnh: BTC).

Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết thêm, từ trước đến nay, đây là cuộc thi thí sinh được đặt chân đến nhiều vùng đất, nhiều miền văn hóa nhất, từ TP.HCM năng động đến miền Kinh Bắc giàu truyền thống, Lai Châu nơi địa đầu Tổ quốc.

Ông cho rằng, đây là cơ hội với 53 thí sinh, là trải nghiệm quý báu để các thí sinh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người mỗi miền đất, làm giàu thêm vốn sống, tri thức. Bốn trụ cột là quá trình các thí sinh tự mài giũa, hoàn thiện bản thân sau mỗi chuyến đi.

"Chúng tôi cũng tạo ra cơ hội cho các bạn để khi bước vào vòng chung kết, đây sẽ là những nền tảng quan trọng để các bạn phát triển những hoạt động mới, những ý tưởng mới. Qua đó, các bạn có thể thể hiện được lòng nhân ái, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước và những vùng mà các bạn mong muốn hướng tới.

Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn.

Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi mong khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành đó ở từng thí sinh”, ông Phùng Công Sưởng phát biểu.

Sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen

Đêm chung khảo dự kiến diễn ra từ 20h00 ngày 10/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với 53 thí sinh tham dự. Đêm thi được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong và một số nền tảng khác.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu chung khảo được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển nằm trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, lấy cảm hứng từ hình ảnh sen vươn lên và nở hoa.

Các đường cong được sử dụng để tạo sự mềm mại cho những khối kết cấu kỹ thuật vốn góc cạnh. Ý tưởng thiết kế gắn vẻ thanh lịch, nữ tính với nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Từ tâm sân khấu, các lớp không gian mở rộng theo chiều ngang. Hệ thống màn hình LED cong kết hợp kết cấu giật lớp gợi hình những cánh sen đang mở. Hình tượng sen thể hiện nét gần gũi với văn hóa Việt, tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, bền bỉ và giàu sức sống.

Các người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2024. (Ảnh: BTC).

Thiết kế chú trọng chiều sâu, độ mở và khả năng quan sát qua các lớp kết cấu. Sân khấu hướng tới sự hoành tráng của một đêm thi ngoài trời, đồng thời giữ tổng thể thanh thoát. Hình khối, ánh sáng và màn hình LED được kết hợp để thể hiện hình tượng sen, tạo không gian trình diễn hiện đại trên nền cảm hứng văn hóa Việt.

Nhiều tuyến catwalk được bố trí từ các hướng khác nhau, mở rộng cách kết nối giữa thí sinh và khán giả. Ê kíp có thể thay đổi đội hình, tuyến di chuyển và cách xuất hiện của thí sinh theo yêu cầu của phần đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội. Cấu trúc trình diễn mở giúp khán giả theo dõi thí sinh từ nhiều góc độ, tạo điều kiện để mỗi người thể hiện bước đi, phong thái và cá tính riêng.

Cảnh quan biển, mặt nước và đường chân trời tại nơi đây cũng được khai thác như phông nền tự nhiên của sân khấu.

Không gian biển trời phía sau bổ sung chiều sâu cho tổng thể, gắn hình ảnh thí sinh với cảnh quan của địa điểm đăng cai. Qua sự kết hợp giữa thiết kế sân khấu và thiên nhiên, chương trình đồng thời giới thiệu cảnh sắc khu du lịch tới công chúng.

Để chuẩn bị cho đêm thi, 53 thí sinh tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia. Ê kíp hướng dẫn tuyến di chuyển, xoay người, phối hợp đội hình và chỉnh động tác cho từng phần trình diễn.

Đạo diễn catwalk đánh giá thí sinh đã tiến bộ rõ rệt sau gần hai tháng tập luyện và tự tin hơn khi bước lên sân khấu.

Ê kíp chuẩn bị cách trình diễn riêng cho từng phần thi áo dài, áo tắm và dạ hội. Riêng áo dài, đạo diễn catwalk xây dựng ý tưởng cho 7 phần trình diễn khác nhau; phần dạ hội chú trọng khả năng làm chủ hình thể và không gian sân khấu.