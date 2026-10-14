Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao vẻ đẹp gắn liền trách nhiệm xã hội

Trong thời gian đội Hoa phượng đỏ trải nghiệm "làm mẹ", đội Son sắc cùng các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng tham gia nhiều hoạt động thú vị như vẽ tranh, chơi cờ, tập đàn piano trong thư viện.

Thí sinh Bùi Minh Phương cùng các em nhỏ Làng trẻ em SOS chơi cờ vua. Cô nhận xét các em nhỏ nơi đây thông minh, hoạt bát và hòa đồng. Đây là lần đầu cô đến Làng trẻ em SOS Hải Phòng và ngay lập tức bị ấn tượng bởi năng lượng tích cực từ những đứa trẻ sinh ra với hoàn cảnh đặc biệt. Cô tin rằng điều đó đến từ việc các em được nuôi dạy trong môi trường lành mạnh, giàu tình yêu thương từ những người không chung huyết thống. Qua đó, Minh Phương được truyền cảm hứng để sống tử tế và lan tỏa tình yêu thương nhiều hơn.

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh chung cảm nhận. Cô chia sẻ sau khi tiếp xúc với các em nhỏ, cô như được tiếp thêm động lực để có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hơn trong tương lai. Cô không muốn chỉ dừng lại ở vài giờ chơi đùa cùng, mà xây dựng được thêm những dự án nhằm phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

Những suy nghĩ đáng trân trọng như vậy chính là điều mà Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam hướng đến, được nhấn mạnh với trụ cột "Cống hiến". Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không chỉ đẹp, có trí tuệ, biết lan tỏa văn hóa mà còn luôn hướng tới cộng đồng và biết trao đi lòng nhân ái.

Thông qua những hoạt động giao lưu, trải nghiệm và sẻ chia tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, các thí sinh không chỉ mang đến niềm vui cho em nhỏ mà còn có cơ hội lắng nghe, thấu hiểu và học cách trao đi yêu thương từ những điều giản dị nhất. Những trải nghiệm thực tế giúp các cô gái nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với cộng đồng, để lòng nhân ái không chỉ dừng lại ở lời nói mà được thể hiện bằng những hành động thiết thực.

Thí sinh Đinh Diệu Anh cho rằng hoạt động thiện nguyện chỉ là một trong những biểu hiện của lòng nhân ái. Lòng nhân ái là xuất phát từ nội tâm, bản chất của con người. Nó thể hiện trong từng hành động nhỏ nhất, chứ không phải chỉ đi từ thiện mới có. Cô tin chắc mỗi thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đều có được phẩm chất đó và luôn sẵn sàng trao đi.

Thông qua chuỗi hoạt động vì cộng đồng trong khuôn khổ cuộc thi, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao vẻ đẹp gắn liền với trách nhiệm xã hội. Bởi danh hiệu hoa hậu không chỉ là sự ghi nhận về nhan sắc, trí tuệ mà còn đi cùng khả năng truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và bền bỉ theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Đó cũng là cách các cô gái từng bước hiện thực hóa tinh thần cống hiến, để những điều tử tế được tiếp nối và lan tỏa rộng hơn trong cuộc sống.

Các cô gái dù còn chút bỡ ngỡ và lúng túng khi giao lưu với các em nhỏ, nhưng bằng sự chân thành, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được xóa nhòa. Các cô gái Hoa hậu Việt Nam và các em nhỏ đều có một ngày tràn ngập tiếng cười, những khoảnh khắc vui vẻ và những kỷ niệm đáng nhớ. Từ những cuộc trò chuyện giản dị đến các hoạt động vui chơi, tình cảm và sự gắn kết dần được vun đắp, để mỗi người đều có thể cảm nhận được niềm vui khi trao đi và đón nhận yêu thương.