Sau đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang bận rộn với lịch trình hoạt động dày đặc. Tuy nhiên, vào dịp đặc biệt như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 'nàng Hậu' đã dành thời gian trở lại trường ĐH Thủ đô Hà Nội để thăm hỏi và gửi lời tri ân đến các thầy cô.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chia sẻ, khi bước chân qua cổng trường quen thuộc, giữa vòng tay chào đón nồng nhiệt, rộn ràng và đầy hân hoan của Ban giám hiệu, các thầy cô cùng hàng trăm bạn sinh viên, trong cô có những cảm xúc khó tả.

Dù ở cương vị nào, với Nguyễn Yến Trang, được trở về trường - cũng là nơi ươm mầm những ước mơ đầu tiên của một sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học như cô, luôn là cảm giác bình yên và thiêng liêng.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ cảm xúc: "Con xin khắc ghi và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Hiệu trưởng vì những lời dặn dò, khuyên bảo đầy tâm huyết và sâu sắc dành cho con. Con sẽ luôn nỗ lực hết mình để làm theo, sống thật xứng đáng với phẩm chất của một sinh viên Sư phạm và trách nhiệm của ngôi vị hiện tại".

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hoa hậu Yến Trang cũng gửi lời tri ân và lời chúc mừng sâu sắc nhất tới các thầy cô của trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Các thầy cô chính là những người đã tận tâm dìu dắt, truyền thụ cho các học trò kiến thức, sự kiên nhẫn và tình yêu nghề.

"Con kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và vững tâm với sự nghiệp trồng người. Chúc ngôi trường ĐH Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển rực rỡ và chúc các bạn sinh viên luôn giữ lửa đam mê trên con đường tri thức của mình", Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ.

Trong hành trình trở về trường lần này, Nguyễn Yến Trang cũng dành lời cảm ơn thật nhiều cho sự cổ vũ, những nụ cười, những cái bắt tay ấm áp của các bạn sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Với Yến Trang, chính năng lượng trẻ trung và chân thành của các bạn đã tiếp thêm cho cô thật nhiều động lực.