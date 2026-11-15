Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang: Háo hức được hòa mình vào concert 'Muôn sắc Việt Nam'

- Sau hành trình trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026, điều gì khiến Yến Trang nhớ nhất?

- Chắc chắn đó là giây phút tên mình được xướng lên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, tôi vô cùng ngỡ ngàng và xúc động. Trước cuộc thi, tôi là một cô gái khá rụt rè, chưa tự tin khi giao tiếp hay xuất hiện trước đám đông. Trong hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi được tham gia nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn về phong thái, ứng xử, kỹ năng trình diễn và giao tiếp. Những trải nghiệm ấy giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn lại hình ảnh của mình hiện tại, tôi cũng thấy vui vì đã nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân.

Tôi mong muốn sẽ hoàn thành thật tốt trách nhiệm và sứ mệnh của một Hoa hậu Việt Nam.

- Tại sao Yến Trang lại quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam và danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

- Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trong đó, tôi đặc biệt yêu thích giá trị Cống hiến. Tôi mong muốn có thể phát huy sức lan tỏa từ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026 để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, đất nước.

Tôi rất thích một câu trong cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” từng đọc từ thời học trung học phổ thông: “Tuổi trẻ chỉ có một lần, phải sống sao để không phải ân hận vì đã phí hoài tuổi trẻ”. Tôi nghĩ, khi đã có đam mê thì hãy quyết tâm theo đuổi ước mơ. Đó cũng là lý do tôi quyết định điền tên mình đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

- Yến Trang đang theo học ngành Giáo dục Tiểu học, sau khi đăng quang, ước mơ trở thành cô giáo có thay đổi không?

- Gia đình tôi có truyền thống làm nghề giáo, ông bà, mẹ và nhiều người thân của tôi đều là giáo viên. Quan trọng nhất là bản thân tôi cũng rất yêu quý trẻ nhỏ. Các em học sinh tiểu học rất hồn nhiên, trong sáng, giống như những tờ giấy trắng. Tôi mong muốn được góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp, hướng các em trở thành những người có ích cho xã hội và đất nước.

Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mang đến cho tôi những trọng trách mới, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục theo đuổi con đường học tập đã lựa chọn. Tôi hy vọng có thể kết hợp kiến thức sư phạm với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình giáo dục và hướng tới trẻ em.

- Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hình ảnh nào của Thủ đô gần gũi, quen thuộc với Yến Trang nhất?

- Với tôi, Hà Nội rất thân thuộc, gần gũi. Một trong những hình ảnh tôi yêu thích nhất là con đường Phan Đình Phùng, nơi tôi từng đi học mỗi ngày khi còn là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Tôi vẫn nhớ con đường từ nhà đến trường với hai hàng cây xanh rợp bóng. Vào mỗi buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh rất đẹp. Đó là khung cảnh bình dị nhưng luôn khiến tôi cảm thấy thân thương.

Được trao danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, tôi mong muốn tận dụng sức lan tỏa của mình để quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác. Tôi hy vọng có thể giới thiệu đến mọi người những nét đẹp của quê hương, đất nước qua chính những trải nghiệm và tình cảm của mình.

- Ngày 24-11-2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Nếu dành ngày này để khám phá văn hóa Hà Nội, Yến Trang muốn trải nghiệm điều gì?

- Theo tôi được biết, nhân dịp này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, trong đó có các chương trình concert. Tôi rất thích cách đưa những giá trị văn hóa đến gần công chúng qua âm nhạc, nghệ thuật, bởi đây là hình thức hấp dẫn, dễ tạo sự đồng cảm với người trẻ.

- Một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam là Concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, do thành phố Hà Nội chủ trì, giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vào tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến đón 50.000 khán giả. Yến Trang hình dung thế nào về sự kiện đặc biệt này?

- Chủ đề “Muôn sắc Việt Nam” khiến tôi hình dung đến vẻ đẹp phong phú của đất nước, được kết tinh qua văn hóa, con người và những di sản quý báu cha ông để lại. Mỗi vùng miền, mỗi giá trị đều có nét riêng, cùng góp phần tạo nên bản sắc Việt Nam.

Tôi rất háo hức được hòa mình vào không gian nghệ thuật ấy, cùng đông đảo khán giả thưởng thức những tiết mục đặc sắc và cảm nhận niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Hy vọng chương trình sẽ mang đến cho người trẻ thêm nhiều cảm hứng để tìm hiểu, trân trọng và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

- Là Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang muốn gửi thông điệp gì đến những bạn trẻ?

- Tôi muốn nhắn nhủ các bạn hãy tự tin hơn vào chính mình. Mỗi người đều có những nét đẹp và giá trị riêng. Vẻ đẹp đích thực bắt đầu từ sự tự tin, từ việc dám thể hiện bản thân và tỏa sáng bằng chính con người mình. Đừng để những điều mình còn thiếu sót trở thành rào cản theo đuổi ước mơ.

- Trân trọng cảm ơn Hoa hậu Nguyễn Yến Trang!