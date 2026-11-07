Hoa hậu Việt Nam 2026: Nguyễn Yến Trang đăng quang cùng 'vẻ đẹp hòa bình'

Nguyễn Yến Trang nhận vương miện từ Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. (Ảnh: BTC)

Nguyễn Yến Trang, thí sinh đến từ Thủ đô Hà Nội, đã chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 7/11 tại thành phố Hải Phòng. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.

Khoảnh khắc tân Hoa hậu được xướng tên ở ngôi vị cao nhất khép lại hành trình tranh tài của 25 cô gái, đồng thời mở ra chặng đường mới cho người đẹp Hà Nội.

Trong đêm thi quyết định, bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu, phần thi ứng xử đã tạo điểm nhấn khi đưa vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam kết nối với một giá trị lớn hơn: niềm tự hào về đất nước hòa bình và khát vọng đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Vẻ đẹp của hòa bình trên sân khấu nhan sắc

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: “Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?”

Yến Trang bày tỏ lòng biết ơn khi được sinh sống trong một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. Cô lựa chọn bắt đầu câu trả lời từ những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày để nói về giá trị lớn lao của hòa bình.

Nguyễn Yến Trang trong phần thi ứng xử. (Ảnh: BTC)

“Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình,” cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo người đẹp, sự kiện là minh chứng cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.

Khép lại phần thi, thí sinh đến từ Hà Nội khẳng định: “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam.”

Câu trả lời không chỉ dừng ở sự trân trọng cuộc sống yên bình mà còn thể hiện cách nhìn về trách nhiệm của mỗi công dân trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước.

Hòa bình, qua lời chia sẻ của Yến Trang, không phải điều gì xa xôi mà hiện diện trong từng buổi sáng bình yên, trong cơ hội học tập, lao động và cống hiến. Chính cách bắt đầu từ những điều gần gũi ấy đã tạo nên sức gợi cho thông điệp mà cô gửi đến khán giả.

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Nguyễn Yến Trang trong các phần trình diễn đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Những giá trị làm nên vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

Phát biểu tại đêm chung kết, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh hành trình gần bốn thập kỷ của cuộc thi trong việc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

“Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.”

Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước,” nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến cũng là định hướng xuyên suốt trong cách tổ chức và đánh giá thí sinh. Theo đó, chiếc vương miện không đơn thuần là sự ghi nhận vẻ đẹp hình thể hay khả năng trình diễn, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một người phụ nữ có tri thức, bản lĩnh, ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa và khả năng tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội.

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Sắc màu rực rỡ đêm chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Một trong những điểm nhấn của đêm chung kết là sân khấu ngoài trời mang ý tưởng “Dệt miền thanh xuân.” Không gian được thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống, với những đường cong mềm mại và các lớp kiến trúc đan xen, gợi hình ảnh những dải lụa chuyển động trong không gian. Ý tưởng sân khấu tạo sự kết nối giữa vẻ đẹp truyền thống và tinh thần trẻ trung, hiện đại của những cô gái bước vào hành trình mới.

Hành trình trưởng thành cùng văn hóa, cộng đồng

Đêm chung kết là chặng cuối của hành trình tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm kéo dài nhiều tháng. Từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến vòng chung khảo toàn quốc và quá trình chuẩn bị cho đêm thi quyết định, các thí sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử mà còn có cơ hội tiếp xúc với đời sống văn hóa, lịch sử và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tại Hải Phòng, hành trình của các cô gái được nối dài bằng những trải nghiệm thực tế: tìm hiểu các địa chỉ di sản, dâng hương tại Bến tàu không số K15, tham gia hoạt động tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển.

Những hoạt động ấy góp phần đưa cuộc thi ra khỏi khuôn khổ của những phần trình diễn và tranh tài trên sân khấu. Bởi vẻ đẹp của một người phụ nữ không chỉ được nhận diện qua diện mạo hay phong thái trước công chúng, mà còn thể hiện trong cách ứng xử với lịch sử, văn hóa, con người và những vấn đề của đời sống.

Đó cũng là cơ sở để nhìn nhận hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 như một quá trình bồi đắp và khám phá những phẩm chất của người phụ nữ trẻ. Mỗi thí sinh bước vào đêm chung kết với câu chuyện riêng, cùng những trải nghiệm và thay đổi tích lũy qua quá trình dự thi.

Kết quả chung cuộc là sự ghi nhận dành cho những gương mặt nổi bật, nhưng những giá trị văn hóa, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng mà các cô gái được tiếp cận cũng là phần ý nghĩa không kém của hành trình này.

Từ đêm chung kết tại thành phố cảng, Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện với thông điệp về vẻ đẹp đa chiều của người phụ nữ Việt Nam. Nhan sắc có thể tạo nên ấn tượng đầu tiên, nhưng trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần cống hiến mới là những giá trị giúp vẻ đẹp ấy được bồi đắp và lan tỏa lâu dài./.

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Những khoảnh khắc đáng nhớ của tân Hoa hậu. (Ảnh: BTC)

Các danh hiệu Đại sứ của cuộc thi: * Đại sứ Nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh. * Đại sứ Du lịch và Môi trường: Tạ Thị Hoa. * Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh. * Đại sứ Thời trang và Thể thao: Đinh Diệu Anh. Các giải thưởng khác: * Thí sinh được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh. * Người đẹp Biển: Bùi Mai Linh.