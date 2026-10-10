Hoa hậu Việt Nam 2026: Lộ diện Top 25 thí sinh vào chung kết toàn quốc

Với chủ đề “Miền hương sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đêm chung khảo là dịp nhìn lại sự trưởng thành của 53 thí sinh sau gần hai tháng cùng học tập, rèn luyện, trải nghiệm văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ca sĩ Will trình diễn với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Mở màn chung khảo là tiết mục “Xinh hơn cả hoa” với sự tham gia của ca sĩ Will, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm hoa hậu Hà Trúc Linh, á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Anh tài Hoàng Rob đã đem “Hoa đào” đến với sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Những giai điệu mang đậm âm hưởng văn hóa được phối khí với tinh thần tươi mới. Những giai điệu mang vẻ đẹp dịu dàng của sắc hoa và sức sống bền bỉ qua thử thách, cũng chính là tinh thần của 53 cô gái đang nuôi dưỡng ước mơ trên hành trình Hoa hậu Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của đêm chung khảo là phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân. Trên sân khấu hướng ra biển Đồ Sơn, 53 thí sinh sẽ đưa khán giả đi qua những miền văn hóa, cảnh sắc và di sản từ Bắc vào Nam bằng ngôn ngữ của tà áo dài Việt.

Người đẹp khoe nhan sắc và vũ điệu đẹp mắt.

Điểm nhấn đáng chú ý của bộ sưu tập là những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ - biểu tượng gắn liền với thành phố Hải Phòng. Sắc đỏ của phượng được đưa vào tà áo dài như một dấu ấn của thành phố đăng cai, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa kết nối câu chuyện thời trang với không gian văn hóa địa phương.

Sau phần trình diễn áo dài, 53 thí sinh bước vào phần trình diễn áo tắm trên nền âm nhạc sôi động “Like an Angel” qua giọng hát nội lực của ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Chất giọng nội lực của Lưu Hiền Trinh, hòa với nền nhạc slap house sôi động, cùng sự trở lại của 53 thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục áo tắm đã làm bừng sáng sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau phần thi bikini bùng nổ của 53 thí sinh, ban giám khảo lựa chọn Top 32 để tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội. Mở đầu bằng ca khúc “Em về tinh khôi”, Will và Lưu Hiền Trinh đưa khán giả từ không khí sôi động của phần thi áo tắm đến những phút giây lắng đọng để bắt đầu vào phần thi dạ hội.

Màn trình diễn bikini của các người đẹp được khán giả đón đợi, háo hức.

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình và các phần thi trong đêm chung khảo, ban giám khảo lựa chọn Top 25 giành quyền bước tiếp vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Một vị trí trong Top 25 dành cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại vòng chung khảo, căn cứ số lượt bình chọn hợp lệ trên cổng bình chọn chính thức của cuộc thi. 24 thí sinh còn lại do ban giám khảo lựa chọn.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026: Vũ Hồng Hạnh (SBD 378), Nguyễn Yến Trang (SBD 362), Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818), Lê Phương Nghi (SBD 031), Gouband Lisa (SBD 124), Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982), Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450), Phạm Vân Hà (SBD 638), Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 106), Đinh Diệu Anh (SBD 186), Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), Phạm Lê Ái Linh (SBD 826); Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693), Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090), Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582), Tạ Thị Hoa (SBD 618), Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864), Nguyễn Thị Hoa (SBD 240), Bùi Minh Phương (SBD 082), Bùi Mai Linh (SBD 510), Lưu Phương Anh (SBD 290), Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) và Mai Thị Yến Nhi (SBD 076). Vũ Hồng Hạnh là thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Phát biểu khai mạc đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh: “Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Từ thành phố Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm chung kết vào đầu tháng 11 tới đây”.

Ngay trước giờ chung khảo, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận định chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều. Trưởng ban cố vấn Lê Xuân Sơn cho rằng việc lựa chọn những gương mặt đi tiếp đặt ra bài toán khó đối với ban giám khảo cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Màn trình diễn dạ hội của các thí sinh năm nay.

Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết khi cuộc thi khởi động gần 5 tháng trước, “Miền hương sắc” mới là một ý tưởng về hành trình giàu trải nghiệm. Đến nay, chủ đề đã được cụ thể hóa qua những gương mặt, câu chuyện và miền đất mà các thí sinh đã đi qua.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, nhấn mạnh: “Miền hương sắc đã có những gương mặt, những câu chuyện và những miền đất cụ thể”.

Theo Trưởng ban tổ chức, điều được chờ đợi ở đêm chung khảo không chỉ là một sân khấu lớn với ánh sáng, công nghệ hiện đại, mà quan trọng hơn là sự thay đổi của 53 thí sinh sau thời gian cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm.

Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau, mà trân trọng màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng của từng người. Chung khảo vì thế vừa là vòng tuyển chọn, vừa là dấu mốc để đánh giá quá trình trưởng thành của mỗi thí sinh

Kết thúc vòng chung khảo của cuộc thi, nhiều thí sinh ra về, các cô gái đã có khoảng thời gian tươi đẹp để rèn giũa bản lĩnh của mình.

Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 do nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong làm Trưởng Ban Giám khảo. Các thành viên gồm Đại tá, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC, biên tập viên Trần Hồng Ngọc; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương tham gia với vai trò giám khảo khách mời. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong- là Trưởng Ban cố vấn.