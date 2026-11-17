Từ huyền tích Cha Rồng, Mẹ Tiên và bọc trăm trứng đã ăn sâu trong tâm thức người Việt, nhạc kịch "Lạc Long Quân và Âu Cơ" mở ra một hướng tiếp cận mới với di sản: không dừng lại ở việc kể lại truyền thuyết quen thuộc, mà khai thác những chiều sâu tâm lý, biểu tượng và thông điệp về cội nguồn, nghĩa đồng bào. Qua ngôn ngữ ca kịch, âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng đương đại, câu chuyện ngàn đời được kỳ vọng tiếp tục chạm đến cảm xúc công chúng hôm nay.