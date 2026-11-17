Hoa hậu Việt Nam 2026 kỳ vọng sức lan toả của "Muôn sắc Việt Nam"
Tham dự buổi gặp mặt báo chí, thông tin về Concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chiều 16/11, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và hai Á hậu bày tỏ sự kỳ vọng về sức lan tỏa rộng khắp của chương trình, đồng thời gửi gắm thông điệp tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoa-hau-viet-nam-2026-ky-vong-suc-lan-toa-cua-muon-sac-viet-nam-246261117180236118.htm