Hoa hậu Việt Nam 2026 gọi tên Nguyễn Yến Trang

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm; là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 (từ trái sang): Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Nguyễn Yến Trang sải bước những bước chân đầu tiên trên ngôi vị mới.

Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận vương miện, quyền trượng và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận vương miện và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng, Á hậu 2 nhận vương miện và phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Bộ sưu tập vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc liên diệu nhật”, lấy cảm hứng từ hoa sen đón ánh dương, kết tinh niềm tự hào nhan sắc Việt, gửi gắm khát vọng vươn cao và tinh thần cống hiến.

Trước đó, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trở lại sân khấu, cùng khép lại một nhiệm kỳ đáng nhớ. Những bước đi khép lại nhiệm kỳ của Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng mở ra một hành trình mới, mang theo những giá trị đã vun đắp và niềm tin yêu của công chúng, để sức ảnh hưởng của danh hiệu tiếp tục được khẳng định bằng tinh thần cống hiến.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ.

Ban tổ chức công bố các danh hiệu khác của cuộc thi:

Đại sứ Nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh – SBD 818

Đại sứ Du lịch và môi trường: Tạ Thị Hoa – SBD 618

Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 116

Đại sứ Thời trang và thể thao: Đinh Diệu Anh – SBD 186

Người đẹp Biển: Bùi Mai Linh – SBD 510

Người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh – SBD 378

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện cho người kế nhiệm.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từ TP Hải Phòng, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại hành trình “Miền hương sắc”, ghi nhận sự nỗ lực và trưởng thành của các thí sinh, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới. Góp phần làm tạo nên sự thành công, sôi động của chương trình là các tiết mục biểu diễn của nhiều ca sĩ như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, ST Sơn Thạch, Minh Ngọc… cùng MC Đức Bảo, MC Khánh Vy.

Hoa hậu Việt Nam 2026 được lựa chọn trên các tiêu chí: Nhan sắc, tri thức, nền tảng văn hóa, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ban tổ chức kỳ vọng tân hoa hậu, á hậu sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của danh hiệu vào những hoạt động tích cực, ý nghĩa.