Hoa hậu Việt Nam 2026 gọi tên Nguyễn Yến Trang
Người đẹp Nguyễn Yến Trang đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 7-11 tại TP Hải Phòng. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 thuộc về Lê Phương Nghi.
Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm; là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận vương miện, quyền trượng và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận vương miện và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng, Á hậu 2 nhận vương miện và phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.
Bộ sưu tập vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc liên diệu nhật”, lấy cảm hứng từ hoa sen đón ánh dương, kết tinh niềm tự hào nhan sắc Việt, gửi gắm khát vọng vươn cao và tinh thần cống hiến.
Trước đó, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trở lại sân khấu, cùng khép lại một nhiệm kỳ đáng nhớ. Những bước đi khép lại nhiệm kỳ của Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng mở ra một hành trình mới, mang theo những giá trị đã vun đắp và niềm tin yêu của công chúng, để sức ảnh hưởng của danh hiệu tiếp tục được khẳng định bằng tinh thần cống hiến.
Ban tổ chức công bố các danh hiệu khác của cuộc thi:
Đại sứ Nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh – SBD 818
Đại sứ Du lịch và môi trường: Tạ Thị Hoa – SBD 618
Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 116
Đại sứ Thời trang và thể thao: Đinh Diệu Anh – SBD 186
Người đẹp Biển: Bùi Mai Linh – SBD 510
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh – SBD 378
Từ TP Hải Phòng, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại hành trình “Miền hương sắc”, ghi nhận sự nỗ lực và trưởng thành của các thí sinh, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới. Góp phần làm tạo nên sự thành công, sôi động của chương trình là các tiết mục biểu diễn của nhiều ca sĩ như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, ST Sơn Thạch, Minh Ngọc… cùng MC Đức Bảo, MC Khánh Vy.
Hoa hậu Việt Nam 2026 được lựa chọn trên các tiêu chí: Nhan sắc, tri thức, nền tảng văn hóa, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ban tổ chức kỳ vọng tân hoa hậu, á hậu sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của danh hiệu vào những hoạt động tích cực, ý nghĩa.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/giai-tri/hoa-hau-viet-nam-2026-goi-ten-nguyen-yen-trang-1063757