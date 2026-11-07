Hoa hậu Việt Nam 2026 gọi tên Nguyễn Yến Trang

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, với sự tranh tài của 25 thí sinh xuất sắc.

Đây là chặng thi quyết định, khép lại hành trình tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm kéo dài nhiều tháng, nhằm tìm kiếm gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuộc về Nguyễn Yến Trang - Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh; Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang nhận vương miện từ Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Bước chuyển giao của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh dành cho Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang.

Khoảnh khắc xúc động của Nguyễn Yến Trang cũng như Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Màn gọi tên tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh.

Với chủ đề "Miền hương sắc", cuộc thi năm nay đặt vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng của lớp trẻ hôm nay. "Hương" gợi chiều sâu văn hóa, cốt cách và tâm hồn; "Sắc" là vẻ đẹp con người, sức sống và tinh thần vươn lên. Từ đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ -Cống hiến.

Top 3 gọi tên Nguyễn Yến Trang - Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh; Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.

Được biết, á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh năm nay 20 tuổi, cô sở hữu bảng thành tích học tập như thủ khoa cấp ba, giành học bổng Mỹ, thành thạo tiếng Anh và Trung Quốc.

Màn final walk của Top 3 đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hoa hậu Việt Nam 2024 có màn final walk ấn tượng trên sân khấu.

Màn final walk của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 và màn chia sẻ của hoa hậu Hà Trúc Linh sau 2 năm nhiệm kỳ.

Trước đó, từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến vòng chung khảo toàn quốc và chặng chuẩn bị chung kết, thí sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử mà còn có cơ hội tiếp xúc với đời sống văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng. Tại Hải Phòng, các cô gái đã tìm hiểu các địa chỉ di sản, dâng hương tại Bến tàu không số K15, tham gia hoạt động tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển.

Những trải nghiệm ấy là một phần quan trọng trong cách Hoa hậu Việt Nam nhìn nhận và đánh giá thí sinh: không chỉ qua những phút xuất hiện trên sân khấu, mà còn từ kiến thức, thái độ, ý thức kỷ luật, khả năng chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cô gái bước vào đêm chung kết mang theo câu chuyện riêng, cùng những thay đổi đã tích lũy trên hành trình dự thi.

Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Không gian chung kết được thiết kế từ cảm hứng lụa và chiếc lá, với những dải kiến trúc mềm mại và các lớp cánh cửa tượng trưng cho dấu mốc trưởng thành của thí sinh. Sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m², kết hợp âm thanh, ánh sáng, trình diễn thời trang và nghệ thuật, nhưng vẫn đặt 25 cô gái ở vị trí trung tâm.

Các nội dung trình diễn trọng tâm gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội; cuộc thi dự kiến lần lượt xác định Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phần ứng xử. Đáng chú ý, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hàng nghìn câu hỏi từ công chúng để lựa chọn nội dung phù hợp cho phần thi, với nhiều vấn đề gần gũi đời sống đương đại như công nghệ, mạng xã hội, bản sắc văn hóa và trách nhiệm của người trẻ.

Top 5 bao gồm các người đẹp: Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Đặng Thị Ngọc Lan, Đinh Hoàng Gia Linh.

Top 5 gọi tên Nguyễn Yến Trang; Trần Xuân Khánh Linh; Lê Phương Nghi; Đặng Thị Ngọc Lan; Đinh Hoàng Gia Linh. Các người đẹp trải qua màn thi ứng xử.

Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi về Hải Phòng: "Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?"

Người đẹp trả lời: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi về Hải Phòng.

Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sản và bề dày lịch sử. Và điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng, qua dấu ấn Hải Tân Phòng Thủ. Với sự sát nhập từ Hải Dương, tôi tin rằng Hải Phòng cùng với Hải Dương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Người đẹp Đặng Thị Ngọc Lan nhận được câu hỏi: "Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Theo bạn, người trẻ Việt Nam cần nỗ lực giữ gìn những gì và thay đổi những gì để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn?".

Ngọc Lan trả lời: "Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới và trong thời kỳ hội nhập. Chúng ta phải không ngừng học tập, rèn luyện cũng như gìn giữ bản sắc giá trị của dân tộc. Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử lâu dài và ông cha ta phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt để có thể gìn giữ độc lập.

Thế hệ trẻ chúng ta cần không ngừng đổi mới để học tập, tiếp thu công nghệ để có thể vươn mình ra thế giới. Những người trẻ như chúng tôi phải không ngừng học tập".

Thí sinh Lê Phương Nghi nhận được câu hỏi: "Giờ đây, gần như mọi thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Vậy theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?".

Thí sinh Lê Phương Nghi (bìa phải) nhận câu hỏi từ 2 MC.

Phương Nghi cho rằng nếu như trước đây, ông cha phải trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận tri thức thì ngày nay, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ càng cần giữ vững tư duy độc lập. "Trong một thời đại có vô số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân mình", cô chia sẻ.

Phương Nghi cho biết, là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cô lựa chọn không ngừng trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái. Nữ thí sinh khép lại phần thi bằng mong muốn sử dụng tri thức và trái tim nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.

Người đẹp Đinh Hoàng Gia Linh nhận được câu hỏi: "Những hình ảnh hoàn hảo từ cuộc thi hoa hậu thường khiến các cô gái tự ti về ngoại hình. Bạn làm gì để vượt qua mặc cảm đó?".

Gia Linh chỉ ra, "chúng ta sinh ra đều là sự đặc biệt của tạo hóa. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng ấy, và chúng ta không có tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp cả. Trước khi đứng ở đây, Gia Linh là cô gái nhút nhát, tự ti, nghĩ mình không đủ đẹp. Nhưng Gia Linh nhận ra vẻ đẹp của mình nằm ở bên trong.

Tôi muốn nói đến với tất cả cô gái rằng, mỗi bông hoa, chúng ta cần thời gian để nở rực rỡ. Và các cô gái ơi, hãy luôn tin mình là người phụ nữ đẹp. Không có cô gái nào là không đẹp cả, chỉ là mình không biết cách mà thôi".

Thí sinh Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Người đẹp Nguyễn Yến Trang trả lời phần thi ứng xử.

Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới. Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 gọi tên các người đẹp: Đinh Diệu Anh; Tạ Thị Hoa; Trần Xuân Khánh Linh - Đại sứ Nhân ái; Bùi Mai Linh; Đinh Hoàng Gia Linh; Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Yến Trang; Nguyễn Thị Kim Châu; Đặng Thị Ngọc Lan; Lê Phương Nghi.

Được biết, bộ vương miện “Ngọc liên diệu nhật”, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương, là biểu tượng dành cho người đẹp được trao danh hiệu cao nhất. Hình ảnh hoa sen gợi phẩm chất thanh khiết, sức sống bền bỉ; ánh dương gửi gắm niềm tin và tinh thần hướng về tương lai.

Trong thông điệp gửi tới đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: “Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai”. Theo ông, điều cuộc thi hướng đến không dừng ở việc tôn vinh một nhan sắc, mà còn khích lệ những người trẻ có tri thức, lòng nhân ái và khát vọng làm điều có ích cho đất nước.

Hoa hậu Việt Nam 2026: Vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1: Phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Á hậu 2: Phần thưởng trị giá 250 triệu đồng. Các danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao: phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu. Các danh hiệu Đại sứ: Nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh Du lịch và Môi trường: Tạ Thị Hoa Truyền thông và Nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh Thời trang và Thể thao: Đinh Diệu Anh Giải khác: Thí sinh được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh Người đẹp Biển: Bùi Mai Linh