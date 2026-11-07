Hoa hậu Việt Nam 2026: Giá trị toát ra từ tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến

Sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m² của đêm Chung kết được kết hợp âm thanh, ánh sáng, trình diễn thời trang và nghệ thuật.

Tối 7/11, đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc.

Đêm thi là chặng quyết định của hành trình tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm kéo dài nhiều tháng, hướng tới tìm kiếm gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Với chủ đề “Miền Hương Sắc”, cuộc thi năm nay đặt vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng của lớp trẻ hôm nay. “Hương” gợi chiều sâu văn hóa, cốt cách và tâm hồn; “Sắc” là vẻ đẹp con người, sức sống và tinh thần vươn lên. Từ đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ -Cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi tại đêm chung kết.

Trong thông điệp gửi tới đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: “Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai”. Theo ông, điều cuộc thi hướng đến không dừng ở việc tôn vinh một nhan sắc, mà còn khích lệ những người trẻ có tri thức, lòng nhân ái và khát vọng làm điều có ích cho đất nước.

Xuất phát từ tinh thần đó, từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến vòng chung khảo toàn quốc và chặng chuẩn bị chung kết, các thí sinh của cuộc thi không chỉ được rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử mà còn có cơ hội tiếp xúc với đời sống văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng. Tại Hải Phòng, các cô gái đã tìm hiểu các địa chỉ di sản, dâng hương tại Bến tàu không số K15, tham gia hoạt động tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển.

Phần trình diễn của các thí sinh trong đêm chung kết.

Những trải nghiệm ấy là một phần quan trọng trong cách Hoa hậu Việt Nam nhìn nhận và đánh giá thí sinh: không chỉ qua những phút xuất hiện trên sân khấu, mà còn từ kiến thức, thái độ, ý thức kỷ luật, khả năng chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cô gái bước vào đêm chung kết mang theo câu chuyện riêng, cùng những thay đổi đã tích lũy trên hành trình dự thi.

Bộ vương miện “Ngọc Liên Diệu Nhật”, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương, là biểu tượng dành cho người đẹp được trao danh hiệu cao nhất. Hình ảnh hoa sen gợi phẩm chất thanh khiết, sức sống bền bỉ; ánh dương gửi gắm niềm tin và tinh thần hướng về tương lai.