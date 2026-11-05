Hoa hậu Việt Nam 2026: Đồi Rồng trở thành tâm điểm trước thềm Chung kết

Ngày 3.11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã họp báo công bố những thông tin quan trọng về đêm Chung kết toàn quốc. Theo kế hoạch, 25 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài lúc 20h ngày 7.11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng).

Mang chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi tôn vinh các giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Sự kiện cũng đánh dấu sự đồng hành của Đồi Rồng với hai vai trò: Nhà tài trợ Kim cương và địa điểm đăng cai các đêm thi quyết định.

Top 25 thí sinh trong buổi họp báo công bố Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 3.11 tại Hà Nội

Điểm đến quen thuộc của những sân khấu nhan sắc lớn

Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Đồi Rồng từng đăng cai Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Tháng 8.2026, nơi đây tiếp tục đón hơn 100 người đẹp quốc tế trong hành trình Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam, với các hoạt động trình diễn thời trang, giao lưu văn hóa, khám phá ẩm thực và trải nghiệm du lịch.

Từ bãi biển Dragon Beach, sân golf Dragon Golf Links đến không gian rừng ngập mặn, mỗi điểm dừng chân đều góp phần đưa hình ảnh Đồ Sơn đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 10.10 tại Quảng trường biển Dragon Beach đã thu hút hơn 3.000 khán giả trực tiếp, với dấu ấn sân khấu ngoài trời hướng biển độc đáo.

Sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường biển Dragon Beach

Hạ tầng “All-in-one” cho hành trình trọn vẹn

Sau hơn bốn năm vận hành, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao trong cùng một quần thể. Nổi bật là khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort với 303 phòng, hệ thống ẩm thực, sân golf Dragon Golf Links, bãi biển nhân tạo Dragon Beach và tổ hợp giải trí Legend Park.

Hệ tiện ích này đáp ứng đồng thời nhu cầu lưu trú, tập luyện, ghi hình, tổ chức chương trình và trải nghiệm của thí sinh, Ban Tổ chức.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Mrs. Trang Nguyễn, Phó Tổng Kinh doanh - Marketing Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Tập đoàn Geleximco cho biết việc đón tiếp hàng trăm thí sinh, thành viên Ban Tổ chức và ê-kíp sản xuất đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng, dịch vụ và an toàn. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình quy mô quốc gia, quốc tế, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho đêm Chung kết.

Mrs. Trang Nguyễn, Phó Tổng Kinh doanh - Marketing Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng trả lời phỏng vấn về công tác đăng cai và chuẩn bị Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Bên cạnh năng lực tổ chức sự kiện, mô hình “All-in-one” tại Đồi Rồng mang đến hành trình trải nghiệm trọn vẹn, từ nghỉ dưỡng, chơi golf, giải trí bên biển đến khám phá thiên nhiên.

Nổi bật trong hệ sinh thái là 42 căn biệt thự biển Dream Dragon Villas, sở hữu không gian sống riêng tư, đồng thời thừa hưởng lợi thế từ tổ hợp khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort với 303 phòng đang vận hành cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí đa dạng.

Dream Dragon Villas - chốn nghỉ riêng bên biển, kết nối trọn vẹn với cảnh quan và tiện ích 5 sao hiện hữu

Không chỉ là chốn nghỉ dưỡng của gia đình, Dream Dragon Villas còn mở ra phong cách sống thượng lưu, nơi những vòng golf, cuộc gặp gỡ doanh nhân hay những kỳ nghỉ bên biển trở thành cơ hội tận hưởng và kết nối giá trị. Sự kết hợp giữa không gian biệt thự riêng tư và hệ sinh thái dịch vụ 5 sao tạo nên sức hút khác biệt cho một điểm đến nghỉ dưỡng đa trải nghiệm.

Lan tỏa sức hút du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng

Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Đồi Rồng kỳ vọng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ trở thành cầu nối quảng bá du lịch Hải Phòng. Trong suốt hành trình cuộc thi, các thí sinh có cơ hội trải nghiệm cảnh quan, dịch vụ và nhịp sống của thành phố Cảng, từ đó chia sẻ những góc nhìn gần gũi về điểm đến.

“Chúng tôi mong muốn mỗi thí sinh sẽ là một đại sứ thương hiệu, góp phần quảng bá du lịch Hải Phòng và du lịch miền Bắc tới du khách trong nước và quốc tế”, Mrs. Trang Nguyễn chia sẻ.

Sự hiện diện của các cuộc thi sắc đẹp lớn góp phần mở rộng hình ảnh Đồ Sơn: từ điểm đến biển truyền thống trở thành không gian nghỉ dưỡng, giải trí và tổ chức sự kiện cao cấp. Đó cũng là cơ hội để Đồi Rồng giới thiệu năng lực đón tiếp và hệ sinh thái tiện ích đang vận hành.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong hoạt động trải nghiệm tại Đồi Rồng

Hướng tới đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 7.11, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến của những sự kiện quy mô lớn.

Từ các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đến những chương trình mang tầm vóc quốc tế, mỗi sự kiện không chỉ ghi dấu năng lực đăng cai, vận hành mà còn góp phần đưa Đồi Rồng trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng nổi bật của miền Bắc, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.