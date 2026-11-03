Hoa hậu Việt Nam 2026: Có hương, có sắc, có trí tuệ và trái tim nóng

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố các nội dung của đêm Chung kết toàn quốc, diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại họp báo.

Đêm Chung kết là chặng cuối của quá trình tuyển chọn, đào tạo và rèn luyện thí sinh trong nhiều tháng của Hoa hậu Việt Nam 2026. Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao các tiêu chí làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây cũng là cơ sở xuyên suốt trong các hoạt động và phần thi của cuộc thi.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Hành trình “Miền Hương Sắc” sẽ tiếp tục hướng về Hải Phòng - thành phố trẻ trung, năng động, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, nơi luôn mang trong mình khát vọng vươn ra biển lớn. Chúng tôi kỳ vọng rằng, trong không gian ấy, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào ngày 7/11 tới đây không chỉ là một sự kiện tôn vinh nhan sắc, mà còn là cuộc hội ngộ của những sắc màu văn hóa, những tài năng trẻ và những khát vọng đẹp đẽ. Để rồi, khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh một tân Hoa hậu, mà còn là câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại và một trái tim biết rung động”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng và đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại họp báo.

Ông Phùng Công Sưởng cho rằng, đêm Chung kết là dịp đánh giá toàn diện những gì thí sinh đã thể hiện trong suốt cuộc thi, từ kỹ năng, hiểu biết đến bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Ban Tổ chức hướng tới lựa chọn một gương mặt xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, có khả năng đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ông Phùng Công Sưởng thông tin, phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ có sự đóng góp trực tiếp của công chúng. Tính đến ngày 31/10, Ban Tổ chức đã nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia. Nội dung trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ đến lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khả năng hội nhập.

Nhiều câu hỏi đặt thí sinh trước tình huống cụ thể, đòi hỏi quan điểm và cách lựa chọn riêng. Ban Tổ chức tiếp nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11 và lựa chọn những nội dung phù hợp cho phần ứng xử của Top 5. Tác giả của mỗi câu hỏi được sử dụng nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện tại họp báo.

Trả lời báo chí tại họp báo, ông Phùng Công Sưởng cũng giải thích lý do vì sao Ban Tổ chức lại mở rộng nguồn câu hỏi từ công chúng. Theo ông, đây là cơ hội để thí sinh tương tác với công chúng, giúp công chúng có cơ hội trở thành những giám khảo gián tiếp. Theo ông Phùng Công Sưởng, hình thức này sẽ tiếp tục được phát huy để tạo ra những bộ câu hỏi sinh động và kịch tính.

Tại họp báo, Ban Tổ chức đã giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc Liên Diệu Nhật”, được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.

Cùng với vương miện và quyền trượng, thiết kế hoa đăng quang cũng được giới thiệu tại họp báo. Bó hoa là một phần của nghi thức tôn vinh tân Hoa hậu và các Á hậu, được lựa chọn để hài hòa với ý tưởng mỹ thuật của đêm Chung kết. Đây đồng thời là lời chúc mừng dành cho các thí sinh đoạt danh hiệu.

Theo Ban Tổ chức, việc đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức với quy mô lớn, hướng tới phục vụ gần 7.000 khán giả tại Quảng trường Danh Vọng vừa là một áp lực không nhỏ nhưng cũng vừa là cơ hội kết nối du lịch địa phương.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (bên trái) cùng Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (giữa) và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Thí sinh đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được trao vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng; Á hậu 1 sẽ được trao vương miện và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng; Á hậu 2 sẽ được trao vương miện và phần thưởng trị giá 250 triệu đồng. Các danh hiệu Đại sứ gồm Nhân ái, Du lịch và Môi trường, Truyền thông và Nghệ thuật, Thời trang và Thể thao: phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu. Các danh hiệu, giải thưởng khác được xét chọn theo thể lệ và quy chế cuộc thi.

Tại họp báo, ông Phùng Công Sưởng cũng tiết lộ rằng, để giữ được bản sắc của cuộc thi trong một rừng các cuộc thi nhan sắc hiện nay, Ban Tổ chức đã tạo ra bộ tiêu chuẩn đánh giá riêng biệt, gắn với bản sắc và bề dày của một cuộc thi đã trải qua 20 lần tổ chức. Đây chính là yếu tố để tạo ra sự khác biệt và bản sắc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.