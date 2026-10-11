'Hoa hậu Việt Nam 2026' chốt vé Top 25, một suất do khán giả bình chọn

Đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" diễn ra tối qua 10-10 tại Quảng trường biển Dragon Beach, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng đã khép lại với 25 gương mặt được lựa chọn đi tiếp vào đêm chung kết. Trong Top 25, Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) là thí sinh giành vé nhờ được nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả, 24 suất còn lại do Ban giám khảo quyết định.

Trong đêm thi quan trọng này, 53 thí sinh đã lần lượt trải qua 3 phần thi áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Trong bộ sưu tập áo dài “Dọc miền di sản” của nhà thiết kế Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân, hình ảnh các thí sinh được đặt trong câu chuyện văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam. Những thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh sắc, di sản và hoa phượng đỏ của Hải Phòng góp phần kết nối vẻ đẹp người phụ nữ với bản sắc vùng miền.

Phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Dọc miền di sản” lấy cảm hứng từ văn hóa và cảnh sắc Việt Nam

Các thí sinh khoe sắc trong phần thi trang phục dạ hội

Nếu áo dài tôn lên nét duyên dáng, phần thi áo tắm giúp các ứng viên thể hiện hình thể và phong thái, thì trang phục dạ hội lại đòi hỏi sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của từng thí sinh. Sau khi 53 thí sinh trình diễn áo tắm, Ban giám khảo chọn 32 gương mặt bước tiếp vào phần thi dạ hội trước khi công bố Top 25.

Chia sẻ về dàn sắc đẹp kế cận tranh tài tại cuộc thi lần này, Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ sự bất ngờ trước những tiến bộ của thí sinh so với các buổi sơ duyệt đầu tiên. Từ trải nghiệm của người từng vượt qua nhiều thử thách và đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2024", người đẹp tâm sự, cô hiểu áp lực mà các ứng viên phải đối diện, đồng thời ghi nhận sự thay đổi trong phong thái và kỹ năng trình diễn sau quá trình tập luyện. Với Hà Trúc Linh, sự tự tin và khả năng giữ bình tĩnh sẽ giúp các cô gái thể hiện tốt hơn ở chặng đường phía trước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026" tại đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra ở Hải Phòng

Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" tiếp tục đặt nhan sắc trong mối liên hệ với văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến. Đây cũng là lý do hành trình của thí sinh không chỉ xoay quanh việc chuẩn bị cho các phần thi, mà còn mở rộng sang những chuyến đi, hoạt động cộng đồng và cơ hội tìm hiểu các giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, điều đáng chờ đợi sau hành trình dài không chỉ là những màn trình diễn đẹp mắt mà còn là sự trưởng thành của các thí sinh. Chủ đề “Miền hương sắc” đã dần hiện lên qua những gương mặt, câu chuyện và vùng đất mà họ đi qua. Mỗi cô gái mang một cá tính riêng, và cuộc thi hướng tới việc nhận diện, trân trọng những nét khác biệt ấy thay vì tìm kiếm một hình mẫu đồng nhất.

Cũng theo nhà báo Phùng Công Sưởng, cách tiếp cận này đòi hỏi Ban giám khảo phải quan sát thí sinh ở nhiều hoàn cảnh. Đạo diễn, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn từng nhận xét rằng có những cô gái khá trầm lặng trong giao tiếp nhưng lại bộc lộ nguồn năng lượng mạnh mẽ khi tham gia đồng diễn. Những biểu hiện khác nhau cho thấy một thí sinh không thể được đánh giá đầy đủ chỉ qua ấn tượng ban đầu hay vài phút xuất hiện trên sân khấu.

Cuộc thi tìm ra gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh (giữa)

Các vòng phỏng vấn kín vì thế có ý nghĩa riêng, giúp giám khảo hiểu thêm về tư duy, tính cách và câu chuyện cá nhân của từng ứng viên. Bên cạnh ngoại hình và kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp, nhận thức về các vấn đề xã hội cũng góp phần tạo nên bức tranh đầy đủ hơn về người đẹp mà cuộc thi tìm kiếm.

Hội đồng giám khảo do nhà báo Phùng Công Sưởng làm trưởng ban, với sự tham gia của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC, biên tập viên Trần Ngọc và "Hoa hậu Việt Nam 2016" Đỗ Mỹ Linh. "Hoa hậu Việt Nam 2002" Phạm Thị Mai Phương tham gia với vai trò giám khảo khách mời. Mỗi thành viên mang đến góc nhìn chuyên môn riêng, góp phần đánh giá các ứng viên trên nhiều phương diện.

Các thí sinh tham gia phần đồng diễn tại đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi

Trước khi đến với Hải Phòng, 53 thí sinh đã trải qua hành trình trải nghiệm tại nhiều địa phương. Ở Lai Châu, các cô gái tìm hiểu cảnh quan, lịch sử, văn hóa và đời sống đồng bào các dân tộc, đồng thời tham gia dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc trường Mầm non Tả Lèng. Những hoạt động này đưa thí sinh đến gần hơn với đời sống thực tế, giúp họ hiểu thêm về những khó khăn của cộng đồng và ý nghĩa của sự sẻ chia.

Tại Hải Phòng, hành trình tiếp tục với hoạt động tìm hiểu cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những trải nghiệm ấy bổ sung kiến thức, mở rộng góc nhìn và tạo điều kiện để các thí sinh cảm nhận sâu hơn mối liên hệ giữa vẻ đẹp cá nhân với văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Top 25 "Hoa hậu Việt Nam 2026" đã chính thức lộ diện sau đêm chung khảo toàn quốc, tiếp tục hành trình chinh phục vương miện

Song song với các chuyến đi, thí sinh trải qua quá trình tập luyện đồng diễn, áo dài, áo tắm, dạ hội và các vòng phỏng vấn. Việc rèn luyện liên tục giúp họ hoàn thiện kỹ năng trình diễn, nhưng cũng đòi hỏi khả năng thích nghi, tinh thần kỷ luật và sự tự tin. Đó là những yếu tố khó thể hiện trọn vẹn trong một đêm thi, song có thể bộc lộ qua cả hành trình.

Không gian sân khấu ngoài trời hướng ra biển Đồ Sơn cũng tạo nên dấu ấn riêng cho đêm chung khảo toàn quốc năm nay. Sự kết hợp giữa cảnh quan biển, âm nhạc và trình diễn thời trang đưa cuộc thi đến gần hơn với không gian văn hóa, du lịch của địa phương đăng cai. Tuy nhiên, điểm đọng lại sau đêm thi vẫn là những gương mặt được lựa chọn và câu chuyện riêng mà mỗi thí sinh mang theo.

Top 25 giành vé tranh tài tại đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2026" gồm: Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Gouband Lisa, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Phạm Vân Hà, Đinh Hoàng Gia Linh, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Hoàng Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Kim Châu, Vũ Thị Khánh Vi, Nguyễn Thái Anh Thư, Tạ Thị Hoa, Trịnh Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Minh Phương, Bùi Mai Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Thị Thúy Linh và Mai Thị Yến Nhi.

Theo đại diện Ban tổ chức, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục thử thách khả năng trình diễn, bản lĩnh và dấu ấn cá nhân của các ứng viên. Nhưng hành trình "Hoa hậu Việt Nam 2026" không chỉ được đo bằng việc ai tiến gần hơn tới vương miện. Thay vào đó, những trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng và quá trình trưởng thành cũng là phần giá trị mà các cô gái mang theo sau cuộc thi. Trong tinh thần “Miền hương Sắc”, vẻ đẹp được kỳ vọng không dừng ở diện mạo, mà còn thể hiện qua cách mỗi người hiểu về mình, về đất nước và trách nhiệm với cộng đồng.

Một số hình ảnh tại đêm chung khảo toàn quốc "Hoa hậu Việt Nam 2026":