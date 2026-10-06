Hoa hậu Việt Nam 2026: 53 người đẹp đua sắc trong đêm chung khảo vào ngày 10-10

Tôn vinh “Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến”

Ngày 6-10, Báo Tiền phong và Hoàng Thành Group họp báo công bố cuộc chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 10-10 năm 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), với 53 thí sinh tham dự. Đêm thi được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh, gần bốn thập niên qua, Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức

“Năm nay, hành trình Hoa hậu Việt Nam càng thêm ý nghĩa khi đất nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Điều đó nhắc chúng ta rằng, văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được gìn giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người sống, ứng xử, sáng tạo và giới thiệu Việt Nam với thế giới. Hoa hậu Việt Nam cũng muốn góp một phần nhỏ vào hành trình ấy. Mong rằng, mỗi thí sinh, dù đi đến đâu trong cuộc thi, đều có thể trở thành một người kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng ở nhà chung, được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Hành trình còn đưa các thí sinh đến nhiều vùng đất, từ Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh đến Hải Phòng, qua đó tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người và những giá trị đặc trưng của từng địa phương.

Ban tổ chức nhận định, các thí sinh vào chung khảo có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỷ lệ hình thể.

Nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Nền tảng học vấn và năng lực ngoại ngữ thể hiện qua kết quả học tập, các trường hợp tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

“Miền hương sắc” tỏa rạng

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, vòng chung khảo tại Hải Phòng được kỳ vọng biến “Miền hương sắc” thành hành trình trải nghiệm văn hóa, con người và vẻ đẹp địa phương. Các phần thi hướng tới việc kết hợp giữa những giá trị truyền thống của Hoa hậu Việt Nam với cách thức tổ chức chuyên nghiệp, đồng bộ và hiện đại.

Top 4 Hoa hậu Việt Nam 2024 đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Đặc biệt, sân khấu đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời, lấy cảm hứng từ hình ảnh đóa sen vươn lên và nở hoa. Các đường cong, màn hình LED cong và kết cấu giật lớp được kết hợp để gợi hình những cánh sen đang mở, tạo nên không gian trình diễn hiện đại trên nền cảm hứng văn hóa Việt.

Từ tâm sân khấu, các lớp không gian mở rộng theo chiều ngang. Nhiều tuyến catwalk được bố trí từ các hướng khác nhau, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện bước đi, phong thái và cá tính riêng, đồng thời giúp khán giả quan sát từ nhiều góc độ. Cảnh quan biển, mặt nước và đường chân trời của Đồi Rồng cũng được khai thác như phông nền tự nhiên cho sân khấu.

Top 4 Hoa hậu Việt Nam 2024 và các thí sinh tham dự chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Ban Giám khảo và Ban cố vấn Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn; Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Qua đêm thi, Ban giám khảo sẽ lựa chọn 25 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc. Kết quả được đánh giá dựa trên phần thể hiện trong đêm thi cùng quá trình tham gia cuộc thi.