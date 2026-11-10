Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027: Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ gắn với bản sắc văn hoá dân tộc

Các người đẹp tham gia họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2027. Ảnh: BTC.

Chiều 10-11, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 thông tin về thể lệ cuộc thi. Cuộc thi hướng tới lan tỏa thông điệp bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch, đồng thời quan tâm đến những vấn đề xã hội quan trọng như môi trường và quyền phụ nữ. Thông qua các phần thi và hoạt động đồng hành, thí sinh có cơ hội thể hiện vẻ đẹp hình thể, tài năng, phong thái, kiến thức xã hội cũng như sự am hiểu về văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng cuộc thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo cho biết, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 sẽ có nhiều điểm mới, được đầu tư bài bản hơn về format, nội dung và chất lượng tổ chức. Cuộc thi không chỉ chú trọng yếu tố hình thể mà còn đề cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh sân khấu, kỹ năng và tư duy hội nhập quốc tế của thí sinh.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo phát biểu. Ảnh: BTC.

Điểm mới nổi bật của mùa giải năm 2027 là phần thi trang phục dân tộc, nhằm thể hiện nét đẹp trang phục của 54 dân tộc anh em. Đây được xem là nội dung góp phần làm nổi bật sự phong phú, đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để thí sinh thể hiện sự hiểu biết và tình yêu đối với các giá trị truyền thống.

Chuyên đề An ninh Thủ đô và Phan Oanh media ký kết hợp tác truyền thông. Ảnh: BTC.

Theo thể lệ, đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài, có vẻ đẹp hài hòa; chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Thí sinh phải từ đủ 17 đến 35 tuổi, có chiều cao từ 1,63m trở lên; độc thân (chưa từng đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn), chưa có con hoặc đã có con; tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ, đúng thời hạn.

Cuộc thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 24-1-2027. Vòng sơ tuyển được tổ chức ngày 19-1-2027 tại Làng Văn hóa và Ẩm thực Nắng Sông Hồng, Hà Nội. Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh vào vòng bán kết.

Vòng bán kết diễn ra ngày 23-1-2027 tại địa điểm trên, gồm 4 phần thi: Trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, tài năng và trình diễn trang phục áo tắm.

Vòng chung kết được tổ chức ngày 24-1-2027 tại Nhà hát Hồ Gươm, với 4 phần thi: Trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trình diễn trang phục áo tắm và thi ứng xử.

Công bố vương miện “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027”, kết hợp giữa sắc bạc tinh khôi và những viên đá xanh sapphire, tượng trưng cho trí tuệ, sự thanh cao và khát vọng vươn xa. Vương miện gợi hình ảnh hoa sen và sự gắn kết của 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC.

Cuộc thi dự kiến trao 1 danh hiệu Hoa hậu và 4 danh hiệu Á hậu. Hoa hậu đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 – Miss Multicultural World 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 6-2027 tại Việt Nam, với sự tham gia của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban tổ chức, Ban Giám khảo và các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việ Nam 2027. Ảnh: BTC.

Tại mùa giải Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027, Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, truyền tải thông tin chính thống và giới thiệu rộng rãi đến công chúng về mục tiêu, ý nghĩa cũng như các hoạt động của cuộc thi.