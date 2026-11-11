Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027: Tôn vinh nhan sắc gắn với bản sắc dân tộc

Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, với nghi Trong nắng thu dịu nhẹ, hương hoa sữa thoảng theo gió heo may, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về mái trường THPT Tam Dương. Sáu mươi mùa thu của trường cũng là sáu mươi năm vun đắp tri thức, chở che ước mơ và nâng bước bao thế hệ học trò. Với tôi, nơi đây không chỉ lưu giữ tuổi thanh xuân mà còn gieo vào tâm hồn cô học trò nhỏ tình yêu văn chương, khát vọng trở thành cô giáo. Hôm nay trở về đứng trên bục giảng của ngôi trường xưa, tôi càng hiểu rằng có những nơi chốn đi cùng ta suốt đời, bởi nơi ấy góp phần làm nên con người ta.thức hầu đồng đặc sắc, từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc. Không chỉ là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, hầu đồng còn là không gian hội tụ của âm nhạc, múa, trang phục truyền thống và các giá trị lịch sử – văn hóa được tích tụ qua nhiều thế hệ. Năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản mang đậm bản sắc Việt.