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Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027: Tôn vinh nhan sắc gắn với bản sắc dân tộc

Không chỉ tôn vinh nhan sắc, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027" hướng tới tìm kiếm những gương mặt hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu văn hóa dân tộc, có khả năng lan tỏa các giá trị Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

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Văn Sơn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoa-hau-van-hoa-viet-nam-2027-ton-vinh-nhan-sac-gan-voi-ban-sac-dan-toc-post675234.antd