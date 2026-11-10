Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027: Khi sắc đẹp mang sứ mệnh văn hóa

Với người đăng quang, danh hiệu không đơn thuần là sự ghi nhận về sắc đẹp mà còn đi cùng trách nhiệm trở thành gương mặt đại diện, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Bà bà Phan Kim Oanh - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027 phát biểu.

Văn hóa tạo nên bản sắc cuộc thi

Tại buổi gặp gỡ báo chí công bố lịch trình chính thức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban giám khảo, cho rằng cuộc thi không đơn thuần là một sân chơi sắc đẹp mà còn là sự cụ thể hóa những chủ trương lớn của Nhà nước về phát triển văn hóa trong thực tiễn.

Trả lời câu hỏi của Báo Xây dựng về định hướng để các thí sinh đạt danh hiệu, đặc biệt là Top 5, trở thành đại sứ vùng miền, góp phần phát triển văn hóa và du lịch địa phương, ông nhấn mạnh: "Văn hóa đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn". Theo ông, các chính sách hiện nay đều lấy con người và văn hóa làm trung tâm, hướng tới phát huy sức mạnh con người, sức mạnh văn hóa thành lợi thế để bước vào kỷ nguyên mới.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban giám khảo trả lời câu hỏi của PV Báo Xây dựng tại cuộc họp báo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027.

Đề cập mục tiêu xây dựng biểu tượng sắc đẹp văn hóa, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng người đạt giải, đặc biệt là Hoa hậu, sẽ phải đảm nhận một sứ mệnh không nhẹ nhàng. Khi trở thành người của công chúng, họ phải đối diện với những kỳ vọng về cách ứng xử và biểu hiện văn hóa của một gương mặt đại diện.

"Cái đẹp ở đây cần được nhìn nhận trên cả ba phương diện: hình thể, tâm hồn và trí tuệ. Đó mới là vẻ đẹp hoàn thiện", ông nói. Theo vị giám khảo, chiến thắng cũng cần đi đôi với sự thừa nhận của dư luận xã hội và công chúng; có như vậy danh hiệu mới thực sự trọn vẹn.

Đây cũng là tinh thần được ban tổ chức xác định trong định hướng cuộc thi. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 nhằm tìm kiếm những người phụ nữ tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, đồng thời lan tỏa việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch và quan tâm đến các vấn đề xã hội như môi trường, quyền phụ nữ.

Từ bản sắc dân tộc đến tiêu chí lựa chọn người đẹp

Theo bà Phan Kim Oanh - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 cho hay, mùa giải có nhiều điểm mới, được đầu tư bài bản hơn về format, nội dung và chất lượng tổ chức. Cuộc thi không chỉ chú trọng hình thể mà còn đề cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh sân khấu, kỹ năng và tư duy hội nhập quốc tế của thí sinh.

Ban tổ chức và ban giám khảo cùng với các hoa, á hậu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.

Các yếu tố văn hóa sẽ được lồng ghép qua trang phục dân tộc, áo dài, nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm về di sản, lịch sử, du lịch. Điểm mới nổi bật là phần thi trang phục dân tộc, nhằm thể hiện nét đẹp trang phục của 54 dân tộc anh em.

Thông điệp ấy cũng được thể hiện qua biểu tượng vương miện. Theo ban tổ chức, vương miện được các nghệ nhân quốc tế chế tác trong nhiều tháng, kết hợp sắc bạc và đá xanh sapphire. Những đường nét uốn lượn gợi hình ảnh hoa sen, dòng chảy văn hóa và sự gắn kết của 54 dân tộc Việt Nam. Vương miện không chỉ tôn vinh sắc đẹp mà còn gửi gắm niềm tự hào, trách nhiệm và sứ mệnh gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Ở các giải thưởng phụ, danh hiệu Người đẹp Tri thức được đánh giá thông qua một buổi phỏng vấn kín, trong đó thí sinh trả lời những câu hỏi liên quan đến văn hóa và nội dung cuộc thi. Danh hiệu Người đẹp Hình thể được lựa chọn qua phần thi trang phục bikini.

Lý giải các câu hỏi trong cuộc họp báo về việc mời nhiều nghệ sĩ nhân dân và hoa hậu tham gia hội đồng giám khảo, hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết các nghệ sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm đánh giá khả năng biểu diễn, thể hiện của thí sinh trên sân khấu, còn những người đẹp từng trưởng thành từ các cuộc thi có sự thấu hiểu đối với hành trình và nỗ lực của thí sinh.

Riêng NSND Trần Nhượng cũng nhấn mạnh, vai trò của tâm hồn và chiều sâu văn hóa bên cạnh sắc đẹp. Theo ông, nghệ sĩ là những "kỹ sư tâm hồn", có góc nhìn riêng để tìm ra gương mặt xứng đáng với tên gọi và tiêu chí mà cuộc thi hướng tới.

Danh hiệu được khẳng định bằng trách nhiệm cộng đồng

Một trong những yêu cầu được đặt ra tại cuộc thi là trách nhiệm của người đăng quang trước công chúng. Nhà báo Đỗ Trần Quân, Phó trưởng Ban chuyên đề An ninh Thủ đô, thành viên ban giám khảo, cho rằng hoa hậu không đơn thuần là danh xưng về nhan sắc mà cần đi kèm vai trò của một người truyền cảm hứng, có sức ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Nhà báo Đỗ Trần Quân, Phó trưởng Ban chuyên đề An ninh Thủ đô, thành viên ban giám khảo.

Theo ông, trách nhiệm ấy thể hiện từ sự chuẩn mực, thông tuệ trong ứng xử, phát ngôn đến khả năng kiểm soát cảm xúc, lời nói và hành động, đặc biệt trên mạng xã hội. Người đẹp đạt giải cần góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, tham gia hoạt động văn hóa cộng đồng, phát triển, gìn giữ và bảo tồn văn hóa Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.

Văn hóa là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của cuộc thi. Tuy nhiên, một danh hiệu chỉ có ý nghĩa khi người được trao danh hiệu thực sự chinh phục được công chúng. Như GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, chiến thắng chỉ trọn vẹn khi được xã hội thừa nhận. Điều đó có nghĩa, người đẹp không thể chỉ dừng lại ở nhan sắc hay phần thể hiện trên sân khấu, mà cần có hiểu biết về văn hóa, biết trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống, đồng thời có trách nhiệm lan tỏa những giá trị ấy đến cộng đồng.

Cuộc thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19/1 đến 24/1/2027. Vòng sơ tuyển tổ chức ngày 19/1 tại Làng Văn hóa & Ẩm thực Nắng Sông Hồng. Vòng bán kết diễn ra ngày 23/1 tại cùng địa điểm. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 24/1 tại Nhà hát Hồ Gươm, với các phần thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trình diễn trang phục áo tắm và ứng xử. Cuộc thi có một danh hiệu hoa hậu và bốn á hậu. Bên cạnh đó sẽ có các giải phụ: Người đẹp tri thức (Best Intellectual); Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body); Người đẹp tài năng nhất (Best Talent); Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk); Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất (Best National Costume); Người đẹp có gương mặt khả ái (Best Face); Người đẹp truyền thông (Best Media). Người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 - Miss Multicultural World 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 tại Việt Nam, với sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết, Ban chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông cho cuộc thi.