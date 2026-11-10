Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) khởi động mùa giải mới.

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là Ban tổ chức chấp nhận thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ. Quy định này được xem là sự cởi mở trong tiêu chí tuyển chọn, bên cạnh những yêu cầu về ngoại hình, kiến thức và khả năng thể hiện bản thân.

Ban tổ chức thông tin về cuộc thi “Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2027”.

Theo thể lệ, đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc nước ngoài, từ 17 đến 35 tuổi, có chiều cao từ 1,63m trở lên và tốt nghiệp THPT.

Ban tổ chức cũng quy định thí sinh không được có tiền án, tiền sự hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp phát hiện người dự thi gian dối hoặc không đáp ứng điều kiện, ban tổ chức có quyền loại khỏi cuộc thi hoặc thu hồi giải thưởng.

Tại buổi họp báo, Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng ban tổ chức và Trưởng ban giám khảo, cho biết, cuộc thi không chỉ tìm kiếm người phụ nữ có nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và tình yêu văn hóa Việt Nam.

Theo định hướng của mùa giải 2027, các thí sinh sẽ được đánh giá thông qua nhiều nội dung như trình diễn, tài năng, kiến thức xã hội và sự am hiểu về văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi thí sinh trở thành một người kể chuyện văn hóa, có khả năng giới thiệu những giá trị truyền thống, cảnh quan và bản sắc Việt Nam đến công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Thành phần ban giám khảo gồm nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, nhà báo Đỗ Trần Quân, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Hoa hậu Phan Kim Oanh và Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 Soe Myintzu Lwin.

Theo kế hoạch, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 diễn ra từ ngày 19-24/1/2027 tại Hà Nội.

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh.

Các thí sinh trải qua vòng sơ tuyển, bán kết và chung kết. Tại vòng bán kết, người đẹp tranh tài qua các phần thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và tài năng. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 24/1/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Các thí sinh tiếp tục thể hiện khả năng trình diễn, ứng xử và kiến thức trước khi ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng. Cuộc thi dự kiến trao một danh hiệu Hoa hậu, 4 danh hiệu Á hậu cùng các giải thưởng phụ.

Người giành danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 (Miss Multicultural World 2027), dự kiến tổ chức vào tháng 6/2027 tại Việt Nam.