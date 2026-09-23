Hoa hậu từ Việt Nam bị cấm thi Miss Universe 2026

Miss Universe 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhan sắc khi xuất hiện thông tin đại diện Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á không được phép tham dự cuộc thi năm nay. Diễn biến này đặc biệt gây chú ý khi Miss Universe Vietnam 2026 đang diễn ra với dàn thí sinh được đánh giá giàu kinh nghiệm.

Mới đây, trong khuôn khổ họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 tại Puerto Rico, Giám đốc điều hành Miss Universe Organization (MUO) là ông Ronald Day xác nhận đại diện Việt Nam và 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Indonesia không được phép góp mặt tại Miss Universe 2026.

Phía tổ chức Miss Universe vừa họp báo, công bố 6 quốc gia ở Đông Nam Á không được tham gia mùa giải năm nay.

Theo thông tin được chia sẻ, lý do khiến người đẹp của 6 quốc gia ở Đông Nam Á không được thi Miss Universe 2026 là liên quan những tranh chấp về nhượng quyền Miss Universe giữa MUO và ông Nawat Itsaragrisil. Thông tin nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Trước đó, khi xuất hiện thông tin MUO không công nhận việc ông Nawat nắm giữ quyền nhượng quyền Miss Universe tại một số quốc gia, phía ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 từng đưa ra thông báo chính thức.

Trong văn bản, ban tổ chức khẳng định mục tiêu trọng tâm là tổ chức một cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp, tạo môi trường để thí sinh thể hiện, rèn luyện và phát triển, đồng thời tìm kiếm một tân hoa hậu phù hợp với những giá trị mà Miss Universe Vietnam hướng đến.

Ban tổ chức cũng cho biết các vấn đề liên quan đến "quyền hạn, thỏa thuận hoặc quan hệ giữa các tổ chức và chủ thể ở cấp độ quốc tế" thuộc phạm vi làm việc của các bên liên quan và nằm ngoài phạm vi quyết định của ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026. Đồng thời, đơn vị này nhấn mạnh những vấn đề nói trên "không làm thay đổi mục tiêu và định hướng" của cuộc thi tại Việt Nam.

Theo kế hoạch được công bố, Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 20/9 đến 2/10. Cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp và giải trí như Hồng Đăng, Nguyễn Quỳnh Anh, Emma Lê, MLee, Diệu Huyền (rapper Pháo)... Sự xuất hiện của nhiều thí sinh từng tham gia các cuộc thi nhan sắc và hoạt động nghệ thuật khiến mùa giải năm nay được khán giả chú ý và gọi là mùa giải All Stars.

Top 30 Miss Universe Vietnam 2026 quy tụ nhiều thí sinh có kinh nghiệm sân khấu như rapper Pháo, ca sĩ MLee...