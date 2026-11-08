Hoa hậu Truyền cảm hứng Lê Thị Bích Ngọc: Không bao giờ muộn để bắt đầu lại

Hoa hậu Truyền cảm hứng Lê Thị Bích Ngọc mong muốn lan tỏa thông điệp về sự tự tin, tinh thần chủ động chăm sóc bản thân và bản lĩnh làm lại từ đầu của người phụ nữ sau những biến cố.

Sinh năm 1982, tại Hà Nội, Lê Thị Bích Ngọc lớn lên trong một gia đình kinh doanh, sản xuất máy móc phục vụ ngành nhựa. Từng ấp ủ ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng sau khi lập gia đình, chị dành phần lớn thời gian để chăm sóc con cái và phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.

Gần 10 năm trong guồng quay ấy, những dự định riêng dần bị chị gác lại. Sau lần sinh con thứ hai, những thay đổi về ngoại hình và áp lực chăm sóc gia đình khiến Ngọc mất tự tin. Có những lúc, chị thậm chí không muốn nhìn mình trong gương.

Bước ngoặt đến khi con trai thứ hai được 9 tháng tuổi. Ngọc quyết định thay đổi, bắt đầu từ việc điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì vận động và dành thời gian chăm sóc bản thân. Điều chị tìm lại được không chỉ là vóc dáng mà còn là cảm giác làm chủ cuộc sống, sự tự tin và ý thức về giá trị của chính mình.

Những trải nghiệm cá nhân giúp chị thấu hiểu hơn những phụ nữ từng đặt nhu cầu của bản thân sau trách nhiệm gia đình, đôi khi quên mất những ước mơ và mong muốn của chính mình.

Thế nhưng, hành trình ấy không chỉ có những chuyển biến tích cực. Cuộc hôn nhân hơn 10 năm khép lại, tiếp đó là đại dịch COVID-19 và việc cha lâm bệnh nặng. Những biến cố liên tiếp đặt chị trước nhiều áp lực về tinh thần, gia đình và công việc.

Chưa có sự nghiệp riêng, kinh nghiệm điều hành còn hạn chế, Ngọc phải học cách thích nghi và tự tìm hướng đi trong hoàn cảnh mới. Nhìn hai con và cha mẹ, chị hiểu rằng mình không thể dừng lại. Đó cũng là động lực để chị bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động học hỏi, bắt đầu kinh doanh, chấp nhận những lần thất bại và từng bước tìm ra hướng đi trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, chị xem đây là cơ hội để thử thách bản thân, bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc và chia sẻ câu chuyện của mình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều Ngọc trân trọng không chỉ là những kết quả đạt được mà còn là khả năng đứng dậy sau những khó khăn. Những trải nghiệm cá nhân giúp chị thấu hiểu hơn những phụ nữ từng đặt nhu cầu của bản thân sau trách nhiệm gia đình, đôi khi quên mất những ước mơ và mong muốn của chính mình.

“Bạn không hề muộn. Bạn hoàn toàn có quyền bắt đầu lại”, đó là thông điệp Ngọc muốn gửi đến những người phụ nữ đang cần thêm động lực để thay đổi.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, chị xem đây là cơ hội để thử thách bản thân, bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc và chia sẻ câu chuyện của mình. Theo Ngọc, các cuộc thi sắc đẹp không chỉ là nơi tôn vinh ngoại hình mà còn mở ra cơ hội để phụ nữ học hỏi, thể hiện năng lực và được ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng.

Danh hiệu Hoa hậu Truyền cảm hứng vì thế mang đến cho chị niềm vui và sự ghi nhận, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong cách sống, làm việc và ứng xử với cộng đồng.

Danh hiệu Hoa hậu Truyền cảm hứng vì thế mang đến cho chị niềm vui và sự ghi nhận, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong cách sống, làm việc và ứng xử với cộng đồng. Với Ngọc, điều quan trọng không nằm ở danh hiệu mà ở những giá trị thiết thực có thể tạo ra sau cuộc thi.

Thời gian tới, chị mong muốn kết nối với các tổ chức, cá nhân để triển khai các hoạt động hướng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ, đặc biệt là những người đang chịu nhiều áp lực khi phải cân bằng giữa công việc và gia đình.

Từ câu chuyện của mình, Lê Thị Bích Ngọc muốn gửi gắm một điều giản dị: chăm sóc bản thân không phải là sự ích kỷ hay đặt mình lên trên gia đình. Đó là cách người phụ nữ nuôi dưỡng sức khỏe, sự tự tin và năng lượng tích cực để tiếp tục yêu thương, chăm lo cho những người thân yêu, đồng thời không đánh mất những ước mơ của chính mình.