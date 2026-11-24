Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) diễn ra sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Dự lễ kỷ niệm có đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo, các học viện - trường nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, hãng phim, các tổ chức kinh tế, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu... NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - và các nghệ sĩ tham dự buổi lễ.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh diện áo dài nền nã, thanh lịch khi tham dự lễ kỷ niệm.

Trúc Linh và Châu Anh chia sẻ niềm xúc động, tự hào khi tham dự lễ kỷ niệm, cho rằng cho rằng di sản văn hóa vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm tiếp nối, làm giàu thêm bản sắc dân tộc đối với thế hệ trẻ.

Hồi tháng 10, Hoa hậu Trúc Linh đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Thanh niên Việt - Trung với chủ đề Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Cùng kiến tạo tương lai tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trúc Linh nhấn mạnh chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và lan tỏa giá trị dân tộc trong kỷ nguyên số, đồng thời đề xuất tăng cường mạng lưới kết nối, giao lưu giữa người trẻ làm văn hóa và sáng tạo nội dung của hai nước.

Với tư cách là Thượng úy, Á hậu Châu Anh cho biết sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội đã tạo thêm điều kiện để người trẻ phát huy tri thức, tài năng và khả năng sáng tạo.

Châu Anh cảm thấy tự hào khi cô và nhiều bạn trẻ đang tham gia bảo tồn, số hóa di sản, sản xuất nội dung số mang bản sắc Việt.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại sự kiện, ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ trách nhiệm của thanh niên trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc và đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Phương Mỹ Chi cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng thời nhấn mạnh thế hệ trẻ hôm nay có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức, văn hóa thế giới thông qua công nghệ, nhưng những giá trị truyền thống vẫn là nền tảng để mỗi người tự tin hội nhập. Với riêng Phương Mỹ Chi, những câu hò, điệu lý đã trở thành điểm khởi đầu cho tình yêu âm nhạc, đồng thời là nguồn cảm hứng trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Đông đảo nghệ sĩ trẻ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất vào sáng 24/11.

MC Khánh Vy chia sẻ: "Một ngày thật ý nghĩa khi được lắng nghe, kết nối và thêm trân quý những giá trị văn hóa Việt Nam. Văn hóa không ở đâu xa, mà nằm ngay trong lời nói hay, việc làm tốt, sự tử tế mỗi ngày và cách giữ gìn tiếng Việt trong sáng, nếp nhà ấm êm. Mong rằng người trẻ luôn chủ động lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới bằng chính công việc, tiếng nói và sự sáng tạo của bản thân".

Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.