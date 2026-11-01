Hoa hậu Toàn năng - Miss Asian 2026 Trần Thị Hà khuyến khích phụ nữ theo đuổi mục tiêu, phát triển bản thân

Chung kết Miss Asian 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), với sự tham dự trực tiếp của hơn 1.000 khán giả.

Danh hiệu Hoa hậu Toàn năng thuộc về thí sinh Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An), hiện hoạt động trong lĩnh vực trang điểm. Cô đồng thời nhận giải phụ Người đẹp Nụ cười đẹp.

Danh ca Ngọc Sơn, Trưởng Ban giám khảo, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân; Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Hồng Lan và Hoa hậu Đại sứ – Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Trần Thị Quỳnh Thơm thực hiện nghi thức trao danh hiệu cho tân Hoa hậu Toàn năng. (Nguồn: BTC)

Trong lễ trao giải, tân Hoa hậu Toàn năng Trần Thị Hà được trao vương miện, dải băng danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận.

Trong phần thi ứng xử, trước câu hỏi chung dành cho Top chung cuộc về những giá trị có thể đóng góp cho cộng đồng nếu trở thành Miss Asian 2026, Trần Thị Hà cho biết cô muốn sử dụng tiếng nói và vị thế của mình để khuyến khích phụ nữ, người trẻ phát huy năng lực, đồng thời kết nối các doanh nhân tham gia hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Trần Thị Hà nhận giải phụ Người đẹp Nụ cười đẹp. (Nguồn: BTC)

Cô nhấn mạnh ba giá trị chân – thiện – mỹ, gắn với việc tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh phụ nữ Việt Nam, tinh thần sẻ chia và ý thức đóng góp cho xã hội. Phần trả lời góp phần giúp cô giành danh hiệu Hoa hậu Toàn năng.

Chia sẻ sau đêm chung kết, Trần Thị Hà cho biết danh hiệu là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình cá nhân và nghề nghiệp. Với nghệ danh Hà Trần, cô là chuyên gia trang điểm hoạt động tại Hà Nội, từng đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên trong các sự kiện, chương trình nghệ thuật và những dịp quan trọng.

Trần Thị Hà trả lời câu hỏi ứng xử của Ban giám khảo dành cho Top chung cuộc. (Nguồn: BTC)

Công việc trang điểm đòi hỏi kỹ thuật, khả năng cập nhật xu hướng và tư duy thẩm mỹ để phù hợp với diện mạo, phong cách của từng khách hàng. Qua quá trình làm nghề, Hà Trần tích lũy kinh nghiệm và nhận được những bằng khen, chứng nhận ghi nhận nỗ lực chuyên môn.

Tại Miss Asian 2026, danh hiệu Hoa hậu Toàn năng cùng giải Người đẹp Nụ cười đẹp bổ sung một dấu mốc mới trong hành trình của cô.

Trần Thị Hà mong muốn từ vị trí này có thể kết nối nhiều hơn với cộng đồng doanh nhân, tham gia các hoạt động xã hội, khuyến khích phụ nữ và người trẻ tự tin theo đuổi mục tiêu, chủ động phát triển bản thân.

Nổi bật trên mái tóc tân hoa hậu là vương miện vươn cao, lấy viên đá giọt lệ làm tâm điểm. Những tầng vòm tỏa tia, cánh lá đính đá và điểm ánh kim đan thành cấu trúc kiêu hãnh, tôn vinh vẻ đẹp và khí chất biểu tượng Á Đông. (Nguồn: BTC)

Tối 31/10, Chung kết Miss Asian 2026 được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, đồng thời phát trực tuyến trên các kênh truyền thông số.

Đây là mùa giải thứ năm do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Hội đồng giám khảo quy tụ các gương mặt có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sắc đẹp. Chương trình còn có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

Hội đồng Giám khảo Miss Asian 2026 gồm danh ca Ngọc Sơn, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân; Miss Asian 2025 Ban Thị Thu; Miss Asian 2022 Đỗ Thị Quỳnh và Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Đinh Thị Thường. (Nguồn: BTC)

Theo NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Miss Asian 2026 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt Nam, đồng thời góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua những hoạt động của cuộc thi. Đây cũng là dịp để các thí sinh khẳng định bản thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, năng lực hội nhập và khát vọng vươn lên.

Mở màn đêm chung kết, Top 20 thí sinh xuất hiện trong những thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ hình ảnh biển và núi, trình diễn trên nền ca khúc “Đại ngàn chạm biển xanh” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, qua phần thể hiện của Dương Minh Ngọc, Sang Nakun và N Ly. Tiết mục mang chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, kết nối hình ảnh biển Quy Nhơn với không gian văn hóa Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc, NSND Vương Duy Biên chào mừng các đại biểu, khán giả và cảm ơn chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức cuộc thi. (Nguồn: BTC)

Sự kết hợp giữa cảnh sắc biển và đại ngàn cùng âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên tạo điểm nhấn cho phần mở màn, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Trong các phần thi, Top 20 lần lượt trình diễn áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm, trang phục công sở của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Phan Thị Thu Hiền.

Bộ sưu tập áo dài gây chú ý với những thiết kế phom ôm, tay voan xẻ rộng, họa tiết hoa nổi và chi tiết kim sa bắt sáng. Trang phục công sở nổi bật với cách phối màu đỏ, cam, vàng, hồng, kết hợp phom dáng suông, cổ thủy thủ và các đường viền hình học. Trong khi đó, những thiết kế dạ hội khai thác phom corset, cúp ngực, chất liệu lưới xuyên thấu cùng các chi tiết đính pha lê, cườm và tua rủ, tôn vẻ sang trọng cho người mặc.

Khoảnh khắc sân khấu của Tân Hoa hậu Toàn năng. (Nguồn: BTC)

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 – Miss Asian 2026 thuộc về Hoàng Phương Anh (SBD 109, TP. Hồ Chí Minh). Cô đồng thời nhận hai giải phụ Người đẹp Tài năng và Người đẹp được yêu thích nhất. Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 278, Hà Nội) nhận thêm giải Người đẹp Làn da đẹp; Á hậu 2 Hà Nhã Uyên (SBD 369, Hà Nội) nhận giải Người đẹp Hình thể. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (SBD 786, Huế), đồng thời là Người đẹp Công sở, và Nguyễn Thiên Hương (SBD 239, Đồng Nai).

Ở các danh hiệu chuyên đề, Hoàng Thị Nụ (SBD 192, Hà Nội) được trao danh hiệu Hoa hậu Nhân ái và giải Người đẹp Dạ hội. Nguyễn Thị Hiền (SBD 288, Đồng Nai) nhận danh hiệu Hoa hậu Đại sứ, đồng thời là Người đẹp Khả ái. Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An) được trao danh hiệu Hoa hậu Toàn năng cùng giải Người đẹp Nụ cười đẹp.

Các thí sinh trong Top chung cuộc được Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam gửi lời mời tham gia vị trí giám khảo cuộc thi Miss Business World dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tháng 11/2026. (Nguồn: BTC)

Các giải phụ còn lại gồm: Nguyễn Ngọc Quế Trân (SBD 265, Đồng Nai) – Người đẹp Áo dài; Thạch Thị Thanh Hằng (SBD 258, Vĩnh Long) – Người đẹp Du lịch; Nguyễn An Thư (SBD 126, Hà Nội) – Người đẹp Truyền thông; Phan Thị Dự (SBD 107, Đà Nẵng) – Người đẹp Thời trang.

Cuộc thi Miss Asian do bà Đặng Gia Bena, Chủ tịch Topstar Entertainment USA, Chủ tịch Miss Business World, sáng lập; được Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận số 10496/2023/QTG ngày 15/12/2023.