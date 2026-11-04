Hoa hậu Tiểu Vy quay phim xuyên đêm giữa trời lạnh 5 độ C

Hoa hậu - diễn viên Trần Tiểu Vy đang trở thành tâm điểm chú ý khi cùng dàn diễn viên hội tụ tại buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay.

Sau dự án Ốc Mượn Hồn ra rạp vào tháng 6 vừa qua, cô nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng với vai diễn khác biệt, cho thấy nỗ lực làm mới bản thân liên tục của cô trong lĩnh vực điện ảnh.

Tiểu Vy quay phim giữa đêm lạnh 5 độ C.

Trong Bò Sữa Bay, Trần Tiểu Vy đảm nhận vai Mai – cô công nhân tại nông trường bò sữa, có tính cách xông xáo, tháo vát và dành tình cảm đơn phương cho Trâu (Nguyễn Hùng). Mối quan hệ trở nên phức tạp khi Trâu dần nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), buộc Mai phải tìm cách thể hiện tình cảm và giành lấy sự chú ý từ người mình thương.

Nàng hậu không ngại thử thách bản thân ở những phân đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý lẫn thể lực. Trong đó, cảnh hành động cùng Võ Điền Gia Huy là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với cô.

Để tạo nên những thước phim chân thực, cả hai đã phối hợp và đẩy cao cảm xúc trong quá trình diễn xuất. Phân cảnh có cường độ mạnh khiến vùng cổ của Tiểu Vy bị trầy xước, bầm tím.

Bên cạnh những điều thú vị, quá trình ghi hình cũng đặt ra không ít thử thách về điều kiện thời tiết. Có những ngày, ê-kíp làm việc xuyên đêm đến sáng trong cái lạnh dưới 10 độ C, thậm chí nhiệt độ chỉ còn khoảng 5 độ C, giữa khung cảnh đồi núi phủ đầy sương.

Dẫu lịch trình quay kéo dài và thời tiết khắc nghiệt, những giây phút quây quần bên bếp lửa, cùng nhau ca hát và chia sẻ từng củ khoai nướng đã trở thành ký ức ấm áp mà Tiểu Vy luôn trân trọng.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc trong suốt thời gian ghi hình với cường độ cao, Trần Tiểu Vy cho biết cô luôn duy trì thói quen chăm sóc da, đặc biệt là bước tẩy trang sau mỗi ngày làm việc.

Nàng hậu tiết lộ: “Dù lịch quay có kéo dài đến 6 - 7 giờ sáng và mệt mỏi đến đâu, việc đầu tiên tôi làm khi trở về là tẩy trang thật sạch. Việc giữ gìn hình ảnh và làn da tươi tắn chính là cách tôi thể hiện sự nghiêm túc với từng dự án mình tham gia". Bên cạnh đó, tinh thần thoải mái, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học cũng là những yếu tố giúp cô duy trì vẻ ngoài tươi tắn.

Việc tiếp tục góp mặt trong Bò Sữa Bay, Tiểu Vy cho thấy sự nghiêm túc với con đường diễn xuất thông qua tinh thần cầu thị và nỗ lực thử sức ở những dạng vai mới. Mỗi dự án là một cơ hội để nàng hậu tích lũy thêm kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện khả năng diễn xuất và đến gần hơn với khán giả bằng những dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng.