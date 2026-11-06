Hoa hậu Tiểu Vy phản ứng không ngờ khi bị chê diễn đơ

Không còn là cô nàng bánh bèo mỏng manh, chân yếu tay mềm như các phim trước, Tiểu Vy hóa thành cô công nhân nông trường xông xáo, yêu hết lòng mà ghen cũng hết mình trong phim điện ảnh Bò sữa bay. Đây là dự án điện ảnh thứ 2 cô góp mặt công chiếu trong năm nay sau Ốc mượn hồn.

Hoa hậu Tiểu Vy.

Nhân vật của Tiểu Vy là Mai, cô gái làm việc trong nông trường, dành tình yêu thầm lặng cho Trâu (Nguyễn Hùng). Từ khi Trâu chuyển vào phòng nghiên cứu và nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), Mai nhiều lần phải thể hiện chủ quyền để giành lại trái tim anh.

Sự chân thành, nhiệt huyết và yêu cuồng nhiệt là những ấn tượng đầu tiên Tiểu Vy tìm thấy ở nhân vật Mai. Đóng vai này, cảnh nào của cô cũng đòi hỏi bộc lộ muôn mặt cảm xúc.

Với cảnh quay bị trùm giang hồ Quân (Võ Điền Gia Huy) tra hỏi, Tiểu Vy chia sẻ với VietNamNet: "Với tôi cảnh nào cũng khó vì toàn phân cảnh nặng tâm lý. Nhiều người nghĩ cảnh đơn giản dễ nhưng thực ra không phải. Để bắt được những khoảnh khắc đơn giản mà đắt giá, người diễn viên phải trải qua áp lực tâm lý rất lớn.

Cảnh tôi đứng ngước nhìn lên trời mà áp lực vô cùng. Cảnh đó đòi hỏi diễn xuất bằng mắt và cơ mặt sao cho thật tự nhiên. Trời lúc đó mưa phun, lạnh giá, sương mù dày đặc và ánh sáng dễ làm mất tập trung. Tôi vừa phải liên tục tư duy về tâm lý nhân vật Mai, vừa phải giữ cơ mặt. Vì tôi bị đau cổ vai gáy mà cứ phải ngước cổ lên liên tục giữa trời lạnh làm người bị quắp lại, tức ngực".

Người đẹp muốn gắn bó lâu dài với nghề diễn.

Tiểu Vy tự đánh giá vai diễn của mình như thế nào?, trước câu hỏi này, hoa hậu cho biết: ''Tôi chắc chắn mình đã tiến bộ hơn. Tuy nhiên, mong muốn của khán giả là rất lớn nên tôi chỉ mong sau khi xem xong, khán giả sẽ đưa ra những nhận xét thẳng thắn. Tôi sẽ luôn lắng nghe để tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn".

Là hoa hậu lấn sân điện ảnh, từng gặp những bình luận gay gắt như "bình hoa di động" hay "diễn đơ", khi đọc những lời đó, bạn đối diện ra sao? Tiểu Vy đáp: "Nghe những bình luận tiêu cực hay nhận xét không tốt, ai cũng buồn nhưng tôi tin vào nhận xét của khán giả. Người ngoài xem qua màn ảnh sẽ có góc nhìn khách quan nhất. Khi biết mình chưa tốt, tôi chọn cách đối mặt và nỗ lực trau dồi. Tôi muốn cho khán giả thấy mình đang thực sự nghiêm túc, tập trung và nỗ lực hết mình với nghề''.

Nếu không muốn đi đường dài chắc tôi lấy chồng rồi

Tiểu Vy bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với lĩnh vực diễn xuất. Cô cho biết nếu không muốn đi đường dài chắc đã lấy chồng bởi những người đăng quang cùng thời với Tiểu Vy đều đã lập gia đình.

"Tính tôi khá độc lập, thích được làm công việc đam mê và muốn cống hiến cho nghệ thuật. Tôi luôn nghĩ việc mình trở thành hoa hậu, có sức ảnh hưởng là được Tổ nghề thương và lựa chọn. Tôi trân trọng điều đó và sẽ cố gắng cống hiến đến khi nào không còn sức nữa mới tính chuyện lấy chồng".

Hoa hậu Việt Nam 2018 chưa muốn lấy chồng.

Tiểu Vy chia sẻ ba mẹ cô không giục con gái lấy chồng mà ngược lại sợ cô lấy chồng sớm rồi lại không được tự do bay nhảy. "Tôi mong dù sau này tôi hẹn hò hay lập gia đình, khán giả vẫn luôn yêu thương, ủng hộ để tôi có thêm động lực tiếp tục cống hiến trên con đường nghệ thuật", cô chia sẻ với VietNamNet.

Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Người đẹp lựa chọn diễn xuất là một hướng đi nghiêm túc trong sự nghiệp. Cô từng góp mặt trong các phim Chủ tịch giao hàng, Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái, Bộ tứ báo thủ, Ốc mượn hồn...

Tiểu Vy ở hậu trường phim "Bò sữa bay":

Ảnh: FBNV

Video: NSX